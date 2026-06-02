Erko Aabrams krooniti Hydro GP MM-etapi võitjaks

Möödunud nädalavahetusel Poolas Žninis toimunud veemoto Hydro GP maailmameistrivõistluste teisel etapil saavutas Eesti koondislane Erko Aabrams karjääri ühe olulisema võidu, tõustes F-500 klassis poodiumi kõrgeimale astmele. Samal võistlusel lõpetas Joonas Lember F-250 klassis viiendana, näidates uue kokpitiga paadi konkurentsivõimet maailma tippude vastu.

Pärast keerulist avaetappi Tšehhis keskendus Aabramsi meeskond põhjalikule analüüsile ning suutis Poolaks leida paadile õiged seadistused. "Ragistasime kõvasti ajusid ja lõpuks leidsime paadile õiged seaded. Juba vabatreeningul oli näha, et kiirus on olemas ning ajasõidus õnnestus välja sõita kolmas aeg," rääkis Aabrams.

Ajasõidu võitis kohalik favoriit Marcin Zielinski, teise koha sai tšehh David Loukotka ning Aabrams alustas võistlussõite kolmandalt stardikohalt.

Esimene sõit pakkus publikule tõelist vaatemängu. Aabrams haaras stardist liidrikoha, kuid sõit peatati punase lipuga pärast rasket avariid slovakk Marian Jungi ja itaallase Giuseppe Rossi vahel. Kordusstardis tõusis eestlane taas liidriks ning pidas maha tulise duelli Zielinskiga.

"Arvasin ekslikult, et minna on veel üks ring ning valmistusin järgmiseks kurviks. Zielinski märkas finišit ja suutis viimasel hetkel kõrvale tulla. Kaotasin fotofinišis ilmselt oma karjääri kõige väiksema vahega," meenutas Aabrams.

Teises sõidus ei jätnud eestlane enam midagi juhuse hooleks. Teiselt stardikohalt alustades haaras ta kohe liidrikoha ning surus peale tempo, millele konkurendid vastata ei suutnud. Sõidu lõpetas Aabrams esimesena.

Kolmandasse sõitu läks eestlane teadmisega, et etapivõidu kindlustamiseks piisab kohast esiviisikus. Meeskond otsustas valida konservatiivsemad seaded ning keskenduda kindla tulemuse saavutamisele. Strateegia töötas suurepäraselt ning Aabrams lõpetas sõidu teisena, mis tagas talle Zielinski ja ungarlase Attila Havasi ees etapivõidu.

"Poolas võitmine on olnud üks minu suuri unistusi. Olen sellele varemgi väga lähedal olnud, kuid alati on midagi vahele tulnud. Nüüd on see lõpuks käes. Tunne on suurepärane ja rahulolu maksimaalne," sõnas Aabrams pärast võistlust.

Eestile tõi häid uudiseid ka F-250 klass, kus Joonas Lember jätkas võistlemist uudse kokpitiga F-250 paadiga. Võistlusnädalavahetus algas keerulistes oludes, sest tugeva tuule tõttu piirdus esimene päev vaid treeningsõitudega.

Teisel päeval tuli kogu võistlusprogramm läbida ühe päevaga. Ajasõidus otsustati tehnikat säästa ning Lember sõitis välja neljanda aja. Esimeses sõidus lõpetas eestlane kolmandana ning oli tugevalt poodiumikonkurentsis.

Kahjuks ilmnesid teises sõidus mootoriprobleemid ning viimasesse sõitu ei olnud enam võimalik startida.

"Teine MM-etapp uut tüüpi paadiga on tehtud ja võib öelda, et kokpitiga F-250 kontseptsioon on ennast tõestanud. Oleme täiesti konkurentsivõimelised. Kahjuks andis mootor teises sõidus alla ja kolmandasse starti enam minna ei saanud," ütles Lember.

Etapi kokkuvõttes teenis Lember viienda koha.

Hydro GP maailmameistrivõistluste järgmised etapid jätkuvad suve jooksul ja mõlemad Eesti sõitjad jätkavad võitlust hooaja kõrgete kohtade nimel.

Toimetaja: Siim Boikov

