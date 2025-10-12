Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

Kui ERR-i reporter Debora Saarnak sellele mängujärgses intervjuus tähelepanu juhtis, pidi keskkaitsja end hetkeks koguma ja silmad tõmbusid niiskeks. "Päris raske koht, kus rääkida. Kerge ei olnud, ütleme nii. Aga sain hakkama," vastas ta.

Peatreener Jürgen Henn jättis ta alguses pingile, aga teisel poolajal tuli võimalus Mets väljakule vahetada. "Karol... ma arvan, et on väga pikalt oodanud seda tagasitulekut," sõnas Henn.

"Mul on väga-väga hea meel tema üle. Läks mäng niimoodi, et saime talle seda võimaldada. Ta on pikalt tööd teinud ja pidanud palju läbi elama. Kindlasti tunnen väga suurt rõõmu tema üle."

Järgmine mäng võib tulla juba kolm päeva hiljem, kui valikkohtumises minnakse vastamisi Moldovaga. "Treenerid otsustavad. Mina olen valmis ja tunnen end väga hästi," lausus Mets oma võimaluste kohta.

Ta sai pingilt vaadata, kuidas Eesti jäi avapoolajal taha. "Skooriga vabanesime ka mingitest pingetest. 0:2 - kaotada midagi ei ole ja märgatavalt meie mäng paranes," ütles Mets. "Meeldiv on olla tagasi väljakul, kui me mängime sellist viisi.

"Nüüd tuleb seda ka teha samamoodi, kui seis on 0:0 või 1:0, kus on suuremad pinged üleval. Kindlasti meile hea õppetund ja hea koht, kus saime näidata, milleks tegelikult suutelised oleme. Seda tuleb nüüd üleval hoida ja Moldova vastu kohe algusest peale näidata."

Teine poolaeg oli Eesti poolelt juba palju võrdsem mäng, kuid peatreener Henn ei näinud traagikat ka esimeses. "Mul endal isegi ei olnud seda tunnet, see esimene poolaeg... nukker võib-olla sellepärast, et me ei suutnud palliga mängida nii palju, kui me tahtnuks," selgitas ta.

"Siis oli selge, et vastane saab survet natuke peal hoida, aga võimaluste poolest ma ise ei tundnud, et see oleks väljakannatamatu. Loomulikult nad nurgalööke ja mingeid kauglööke said, aga Karlil väga palju tõrjeid teha ei olnud. Saime teatava stabiilsuse, aga teiseks poolajaks muutsime ja see tõi ka natuke mängu muutusi."

Eesti parim hetk saabus 76. minutil, mil Rauno Sappinen kasutas ära Gianluigi Donnarumma eksimuse ja lõi värava.