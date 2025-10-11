X!

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

Kahekordne 400 meetri tõkkejooksu maailmameister Femke Bol teatas reedel, et on otsustanud järgmisest hooajast võistelda hoopis 800 meetri jooksus.

25-aastane Bol selgitas ühismeediasse tehtud postituses, et tahab uut väljakutset. "400 meetri tõkkejooks on andnud mulle unustamatuid mälestusi ja teinud minust selle sportlase, kes ma täna olen," sõnas hollandlanna. "Aga mind motiveerib võimalus omaenda piire nihutada."

"Otsustasime tiimiga, et võtan 800 meetri jooksu mõneks aastaks oma põhialaks. See on väga tore vaheldus. Oleme selle peale mõnda aega mõelnud ja pärast Pariisi olümpiat sain aru, et olen 25 ja tahan veelgi enam saavutada," lisas Bol. "Mulle on alati 800 meetri jooksu jälgida meeldinud. See paistab väga keeruline, aga seda on lahe vaadata."

Bol pälvis septembris Tokyos toimunud MM-il 400 meetri tõkkejooksus oma teise MM-tiitli, lisaks tuli ta kaks aastat tagasi kaasmaalastega 4 x 400 meetri jooksus maailmameistriks ning eelmine aasta Pariisis ka olümpiavõitjaks. Bol on tulnud viiel järjestikusel aastal Teemantliiga üldvõitjaks ning on ka tugev 400 meetri jooksja, pälvides mullu sisekergejõustiku MM-il esikoha. 2022. aastal tegi ta EM-il kuldse duubli, võidutsedes 400 meetri distantsil nii tõketega kui ilma nendeta.

Oma senisel põhialal pole tal aga õnnestunud olümpiavõitu võtta, sest Sydney McLaughlin-Levrone on isegi Boli kõrval justkui teiselt planeedilt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

