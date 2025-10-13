Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika
Lõppenud nädal tõi välisliigades mängivatele Eesti võrkpalluritele ka ühe karika, kui Portugali meistriliigas mängiv Marx Aru krooniti Lissaboni Sportingu ridades Portugali superkarika võitjaks.
Sporting alistas finaalis 3:1 (25:23, 25:17, 24:26, 25:23) Lissaboni Benfica. Mängu statistika pole kahjuks saadaval, vahendab volley.ee.
Türgi kõrgliigas sai Kadi Kullerkannu tööandjaks olev Besiktasi naiskond liiga avamängus kirja 3:1 (21:25, 25:12, 25:20, 25:19) võidu Ilbanki vastu. Eestlanna sekkus hetketi ja skoori ei avanud.
Soome naiste meistriliigas pidi Marily Lassi tööandjaks olev LiigaPloki naiskond tunnistama Arctic Volley 3:1 (25:11, 25:21, 23:25, 25:18) paremust. Lass panustas 10 punktiga (-1). Liigatabelis ollakse 3 punktiga eelviimasel kohal.
Esimesed mängud peeti ka Slovakkia naiste meistriliigas, kus teevad kaasa Uniza Žilina nimekirja kuuluvad Mirjam Karoliine Kask ja Caterina Cicetti. Žilina naiskond sai avakohtumises võõrsil kirja 3:2 (15:25, 25:20, 22:25, 25:10, 15:13) võidu Pirane Brusno vastu. Kask panustas 6 punktiga (+1), Cicetti arvele jäi osalise mänguajaga 1 punkt (-2).
Carmel Vares ja Iowa ülikool teenisid eelmisel nädalal esmalt 2:3 (20:25, 15:25, 25:23, 25:21, 7:15) kaotuse Michigani osariigi ülikoolilt, Vareselt 13 punkti. Seejärel oli vastaseks Michigani ülikool ja ka selle kohtumise kaotas Iowa 2:3 (17:25, 22:25, 25:21, 29:27, 11:15), eestlannalt 24 punkti.
Johanna Sova ja Florida osariigi ülikool kaotasid esmalt 1:3 (26:24, 23:25, 15:25, 20:25) SMU-le, Sovalt 4 punkti. Seejärel saadi 0:3 (14:25, 19:25, 21:25) kaotus Pittsburghilt, eestlanna skoori ei teinud. Colby Community College ja Karlotta Kattai said kaks võitu, kui 3:0 (25:22, 25:17, 25:11) alistati Cloud County ning 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) ka Hutchinson. Kattai esimeses mängus kaasa ei teinud, teises panustas 16 punktiga.
