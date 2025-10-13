X!

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

Võrkpall
Marx Aru
Marx Aru Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Võrkpall

Lõppenud nädal tõi välisliigades mängivatele Eesti võrkpalluritele ka ühe karika, kui Portugali meistriliigas mängiv Marx Aru krooniti Lissaboni Sportingu ridades Portugali superkarika võitjaks.

Sporting alistas finaalis 3:1 (25:23, 25:17, 24:26, 25:23) Lissaboni Benfica. Mängu statistika pole kahjuks saadaval, vahendab volley.ee.

Türgi kõrgliigas sai Kadi Kullerkannu tööandjaks olev Besiktasi naiskond liiga avamängus kirja 3:1 (21:25, 25:12, 25:20, 25:19) võidu Ilbanki vastu. Eestlanna sekkus hetketi ja skoori ei avanud.

Soome naiste meistriliigas pidi Marily Lassi tööandjaks olev LiigaPloki naiskond tunnistama Arctic Volley 3:1 (25:11, 25:21, 23:25, 25:18) paremust. Lass panustas 10 punktiga (-1). Liigatabelis ollakse 3 punktiga eelviimasel kohal.

Esimesed mängud peeti ka Slovakkia naiste meistriliigas, kus teevad kaasa Uniza Žilina nimekirja kuuluvad Mirjam Karoliine Kask ja Caterina Cicetti. Žilina naiskond sai avakohtumises võõrsil kirja 3:2 (15:25, 25:20, 22:25, 25:10, 15:13) võidu Pirane Brusno vastu. Kask panustas 6 punktiga (+1), Cicetti arvele jäi osalise mänguajaga 1 punkt (-2).

Carmel Vares ja Iowa ülikool teenisid eelmisel nädalal esmalt 2:3 (20:25, 15:25, 25:23, 25:21, 7:15) kaotuse Michigani osariigi ülikoolilt, Vareselt 13 punkti. Seejärel oli vastaseks Michigani ülikool ja ka selle kohtumise kaotas Iowa 2:3 (17:25, 22:25, 25:21, 29:27, 11:15), eestlannalt 24 punkti. 

Johanna Sova ja Florida osariigi ülikool kaotasid esmalt 1:3 (26:24, 23:25, 15:25, 20:25) SMU-le, Sovalt 4 punkti. Seejärel saadi 0:3 (14:25, 19:25, 21:25) kaotus Pittsburghilt, eestlanna skoori ei teinud. Colby Community College ja Karlotta Kattai said kaks võitu, kui 3:0 (25:22, 25:17, 25:11) alistati Cloud County ning 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) ka Hutchinson. Kattai esimeses mängus kaasa ei teinud, teises panustas 16 punktiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

