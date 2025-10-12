Martin Laas kuulutas profikarjääri lõppenuks

Quick Pro Teami esindav Laas lõpetas velotuuri viimase etapi teisena, kaotades sprindifinišis üksnes itaallasele Matteo Malucellile (XDS Astana Team).

"Otsus karjäär lõpetada on elumuutev ja emotsionaalne, kuid ma ei saaks soovida paremat lõppu – viimast korda käed taeva poole ja üle finiši... see tunne oli magus!" kirjutas eestlane Instagramis.

"Täna on minu 14 aastat kestnud ratturikarjäär jõudnud lõpule. Nendest 14 aastast kümme olen veetnud profiratturi ridades – aeg, mis on lennanud märkamatult mööda. Selle perioodi jooksul olen reisinud läbi pool maailma, kogenud uskumatuid hetki ja kohtunud erakordsete inimestega. Olen tohutult tänulik, et sain seda teekonda käia."

"Suur aitäh kõikidele fännidele – nii suurtele kui väikestele, kes on mind märganud, mulle kaasa elanud ja mind toetanud," jätkas 32-aastane rattur. "Olen kandnud mitmete erinevate tiimide värve, kuid üks asi on alati jäänud samaks – kirg rattasõidu vastu. Kui siht on silme ees ja süda rahul, ei märkagi, kuidas aeg möödub."

Laas osales 2020. ja 2021. aastal Bora - Hansgrohe tiimi rivistuses Vueltal ning on teeninud võite mitmetel väiksematel ühe- ja mitmepäevasõitudel.

"Need aastad on toonud kaasa võimsaid emotsioone, meeldejäävaid võite, siirast rõõmu ja eneseületusi, aga ka valusamaid hetki – olgu selleks kukkumised või emotsionaalsed madalseisud," kommenteeris rattur. "Kõik need kogemused on mind vorminud ja teinud enesekindlamaks ning õpetanud võtma riske."

"Suurim tänu kuulub minu vanematele – teie toetus ja pühendumus on olnud hindamatu. Aitäh minu perele, kes on pidanud kasvama üles rattamaailma rütmis ja minu abikaasale, kes on mind alati toetanud, vajadusel suunanud ja ravinud nii haavu kui hinge. Aitäh kõikidele Maarjamaa ratturitele ja tiimikaaslastele, kes on minusse uskunud ja aidanud mul realiseerida võite."

Päris rattasõiduta ei saa ta siiski läbi ka tulevikus. "Kindlasti näete mind ka edaspidi tervisespordi radadel. Ja hoidke silm peal Quick Pro tiimil – need mehed on tõeliselt näljased ja valmis suuri asju tegema! Aitäh kõigile, kes on olnud osa sellest teekonnast."

Taihu järve velotuuri viimasel etapil sai Norman Vahtra (China Anta - Mentech Cycling Team) kümnenda koha. Velotuuri kokkuvõttes oli eestlastest parim 11. kohale tulnud Karl Patrick Lauk (Quick Pro Team), aga Laas oli punktiarvestuses kolmas.