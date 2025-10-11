Pogacar võitis oma tuntud viisil ka Lombardias

Seejuures võitis valitsev maailmameister sõidu (Como - Bergamo; 241 km) viiendat korda järjest ja tegemist on tema kümnenda Monumendi ehk mainekate ühepäevasõitude kategooriasse kuuluva võistluse võiduga.

Pogacar spurtis konkurentidelt eest 36 kilomeetri enne lõppu viimasel suuremal tõusul ehk Passo di Gandal ja teenis järjekordse soolovõidu. Taas pidi leppima teise kohaga belglane Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step; +1.48).

It's Tadej Pogacar's world and we're just living in it



Il Lombardia belongs to Pogacar for the fifth consecutive year pic.twitter.com/dZlGS7ZdFo — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 11, 2025

Kahekordne Pariisi olümpiavõitja oli pidanud sloveeni järel leppima teise kohaga nii hiljutistel maailmameistrivõistlustel kui ka Euroopa meistrivõistlustel. Kolmas oli seekord austraallane Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team; +3.14).

Pogacar kordas seega itaallase Fausto Coppi rekordit - vaid nemad kaks on suutnud Lombardia velotuuri viiel korral võita. Erinevalt eelmise sajandi keskpaigas tegusid teinud Coppist sai Pogacar aga oma tiitlid järjest.

Esikolmikule järgnesid ameeriklane Quinn Simmons (Lidl - Trek; +3.39), mehhiklane Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG; +4.16), britt Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team; +4.16), prantslane Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team; +4.16) ja kolumblane Egan Bernal (Ineos Grenadiers; +4.16).