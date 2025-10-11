X!

Pogacar võitis oma tuntud viisil ka Lombardias

Jalgrattasport
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgrattasport

Tänavu suurepärast hooaega tegev Sloveenia jalgrattur Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) täiendas oma võitude kollektsiooni esikohaga mainekal Lombardia velotuuril.

Seejuures võitis valitsev maailmameister sõidu (Como - Bergamo; 241 km) viiendat korda järjest ja tegemist on tema kümnenda Monumendi ehk mainekate ühepäevasõitude kategooriasse kuuluva võistluse võiduga.

Pogacar spurtis konkurentidelt eest 36 kilomeetri enne lõppu viimasel suuremal tõusul ehk Passo di Gandal ja teenis järjekordse soolovõidu. Taas pidi leppima teise kohaga belglane Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step; +1.48).

Kahekordne Pariisi olümpiavõitja oli pidanud sloveeni järel leppima teise kohaga nii hiljutistel maailmameistrivõistlustel kui ka Euroopa meistrivõistlustel. Kolmas oli seekord austraallane Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team; +3.14).

Pogacar kordas seega itaallase Fausto Coppi rekordit - vaid nemad kaks on suutnud Lombardia velotuuri viiel korral võita. Erinevalt eelmise sajandi keskpaigas tegusid teinud Coppist sai Pogacar aga oma tiitlid järjest.

Esikolmikule järgnesid ameeriklane Quinn Simmons (Lidl - Trek; +3.39), mehhiklane Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG; +4.16), britt Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team; +4.16), prantslane Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team; +4.16) ja kolumblane Egan Bernal (Ineos Grenadiers; +4.16).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

18:41

Pogacar võitis oma tuntud viisil ka Lombardias

10:31

Laas pälvis Hiina Pro Series tasemega sõidul profivõidu

10.10

Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

09.10

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

08.10

Löömatu ekspress Pogacar noppis järjekordse võidu

07.10

Taaramäe pälvis Jaapanis 8. ja 19. koha

06.10

Liis Lokk pälvis BMX-i EM-il pargisõidus 16. koha

06.10

Israel-Premier Techi tiim loobub riiginimest

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Kvalifikatsiooni neljas Mäeuibo jõudis MK-etapil kümne hulka

04.10

Ebras pälvis EM-il koha kolmandas kümnes

04.10

Mihkels sõitis end Saksamaal esikümnesse

02.10

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

01.10

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

28.09

Taaramäe jäi MM-i grupisõidus tulemuseta: raske päev, jalad olid happes

28.09

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

28.09

MM-i naiste grupisõit tõi üllatusvõitja

26.09

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

26.09

Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

sport.err.ee uudised

21:13

Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

21:03

VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu? Uuendatud

20:41

Kullamäe kaksikduubel aitas Lietkabelise võidule Rytase üle

20:08

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi

19:33

Hall tegi mitmevõistluse turnee rekordi, meestest parim Skotheim

19:06

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

18:51

Saalijalgpallimeistrivõistluste liidriks tõusis Tartu Ravens Futsal

18:41

Pogacar võitis oma tuntud viisil ka Lombardias

18:11

Haruldane juhus: Mastersi võitja selgitavad asetamata nõod

17:37

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

17:14

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

16:51

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

16:04

Norra tõstja võitis kodupubliku silme all MM-kulla

15:47

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

15:24

Seattle'i MLB klubi jõudis pika ootuse järel taas poolfinaali

14:51

Tänak: Toyotal pole mind vaja

14:17

Lajal sai Stockholmi kvalifikatsioonis otsustavasse mängu

13:45

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

13:08

Tõugjas-Männiste läheb USA-s otsustavale päevale vastu liidrina

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo