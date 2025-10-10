Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

Rannavõrkpallurid Armin Kender ja Patrik Parijõgi lõpetasid Kataris Dohas peetavate U-18 vanuseklassi maailmameistrivõistluste alagrupiturniiri täiseduga ning pääsesid seega kindlalt edasi.

Reedel pidasid C-alagruppi kuulunud eestlased kaks viimast alagrupimängu ja võitsid mõlemad. Esmalt kohtuti iraanlaste Mostafa Gholipouryi ja Aref Malekiga ning mäng lõppes Eesti duo 2:0 (21:15, 21:18) võiduga, vahendab Volley.ee.

Seejärel olid vastaseks brasiillased Bruno Marques ja George Isernhagen ning sellest väljusid Kender – Parijõgi 2:1 (21:13, 14:21, 15:8) võiduga.

Neljapäeval oli esimeses alagrukohtumises teenitud samuti 2:1 (25:23, 15:21, 15:12) võit Šveitsi paari Livio Friedli – Martin Odermatti üle ning alagrupp võideti seega täiseduga ja pääseti otse 16 parema sekka.

Mängudega jätkatakse reede õhtul, Kenderi ja Parijõgi vastased selguvad samuti õhtupoolikul.