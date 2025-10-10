X!

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

Rannavõrkpall
Armin Kender - Patrik Parijõgi
Armin Kender - Patrik Parijõgi Autor/allikas: beachvolleyballworld.com
Rannavõrkpall

Rannavõrkpallurid Armin Kender ja Patrik Parijõgi lõpetasid Kataris Dohas peetavate U-18 vanuseklassi maailmameistrivõistluste alagrupiturniiri täiseduga ning pääsesid seega kindlalt edasi.

Reedel pidasid C-alagruppi kuulunud eestlased kaks viimast alagrupimängu ja võitsid mõlemad. Esmalt kohtuti iraanlaste Mostafa Gholipouryi ja Aref Malekiga ning mäng lõppes Eesti duo 2:0 (21:15, 21:18) võiduga, vahendab Volley.ee.

Seejärel olid vastaseks brasiillased Bruno Marques ja George Isernhagen ning sellest väljusid Kender – Parijõgi 2:1 (21:13, 14:21, 15:8) võiduga.

Neljapäeval oli esimeses alagrukohtumises teenitud samuti 2:1 (25:23, 15:21, 15:12) võit Šveitsi paari Livio Friedli – Martin Odermatti üle ning alagrupp võideti seega täiseduga ja pääseti otse 16 parema sekka.

Mängudega jätkatakse reede õhtul, Kenderi ja Parijõgi vastased selguvad samuti õhtupoolikul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

09:53

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

09.10

Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

08.10

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

07.10

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

06.10

Marily Lass on esimest välishooaega hästi alustanud

06.10

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

05.10

Tiitlikaitsja Rae alustas Balti liigat kahe veenva võiduga

04.10

Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il ka Cretu juhendatava Serbiaga

04.10

Tartu alistas võrkpalli Balti liigas põnevusmängu järel Pärnu

04.10

Eesti naiskonnad mängivad Balti liiga avanädalavahetusel kodus

03.10

Türgi kõrgliigasse siirdunud Kullerkann: tõesti naudin siin olemist

03.10

Hollas ja Remmelg ei pääsenud Mehhiko MK-etapil alagrupist edasi

videod

sport.err.ee uudised

13:12

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

12:37

Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

12:02

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

11:31

Reedel stardib naiste meistriliiga hooaja viimane ring

10:59

Alžeeria jalgpallikoondis kindlustas pileti MM-finaalturniirile

10:26

Arand Zhengzhou GP eel: paadid on võistluseks valmis

09:53

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

09:19

Tuchel ei ole Inglismaa fännidega rahul: Wembley oli vaikne

08:42

Austria lõi MM-valiksarjas San Marino värava palle täis

08:05

Eesti malenaiskond mängis Serbiaga viiki, Narva alistas Euroopa meistri

00:00

Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

09.10

ETV spordisaade, 9. oktoober

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

09.10

A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum Uuendatud

loetumad

09.10

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

09.10

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

09.10

A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum Uuendatud

09.10

Soome tuli Leedu vastu kaotusseisust võidukalt välja

00:00

Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

09.10

Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

09.10

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

09.10

LeBroni suur teadaanne osutus konjakireklaamiks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo