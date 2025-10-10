Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

Korvpalli Euroliigas mullu põhiturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Kendrick Nunn tõestas taaskord oma väärtust, kui tema vise tõi Ateena Panathinaikosele võõrsil Baskonia üle võidu.

Panathinaikos dikteeris mängutempot algusest peale ning juhtis avaveerandi lõpus üheksaga ning teisel veerandil juba 13 punktiga, aga poolajapausiks oli seis 42:36. Külaliste hea hoog jätkus ka teisel poolajal ning Panathinaikos läks 17 punktiga juhtima, kuid Baskonia tegi otsustaval veerandil marulise tagasituleku ning suutis viis sekundit enne kohtumise lõppu seisu viigistada.

Panathinaikos mängis otsustavatel hetkedel mõistagi Nunni peale, kes tegi omale põrgatusega ruumi, saatis siis lõpusireeni kõlades teele hüppeviske, mis tõi külalistele suurepärase 86:84 (20:14, 22:22, 29:20, 15:28) võidu.

Nunn lõpetas mängu 30 punktiga (kahesed 9/13, kolmesed 3/7, vabavisked 3/3), lisades veel seitse lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Cedi Osman kogus 20 punkti ja kaheksa lauapalli, Juancho Hernangomez tegi 15 punkti ja kümne lauaga kaksikduubli.

Baskonia eest viskasid kolm mängijat vähemalt 15 punkti, Timothe Luwawu-Cabarrot oli 16 punktiga resultatiivseim, nii Hamidou Diallo kui Trent Forrest lõpetasid 15 silmaga.

Milanos toimunud kohtumine võõrustaja ja Monaco vahel kulges tasavägiselt, kuid ohjad olid mängu vältel pigem Monaco käes, kes läks poolajapausile 41:36 eduseisul. Otsustaval veerandil läksid külalised veel kümnega juhtima, aga siis tegi Milano Olimpia vinge spurdi ning jõudis minut enne kohtumise lõppu punkti kaugusele.

Monaco tagamees Mike James viskas järgmisel rünnakul kaks viset mööda ja Milano pääses jooksma, aga Alpha Diallo blokeeris kiirrünnakul Shavon Shieldsi viske ja Monaco sai palli tagasi.

Matthew Strazel tabas veel kaks vabaviset ning Milanol oli veel võimalus viigistada, kuid Lorenzo Browni kaugvise ei leidnud korvivõrku ja Monaco pääses võõrsil 82:79 (22:17, 19:19, 25:26, 16:17) võiduga.

Mäng kujunes suurte meeste heitluseks: nii Daniel Theis (Monaco) kui Devin Booker (Milano Olimpia) efektiivsusnäitaja oli 27. Theis viskas 17 punkti ja haaras lisaks kümme lauapalli, Bookeri arvele jäi 15 punkti, kaheksa lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Üleplatsimees oli aga 18 punkti visanud Mike James.

Teised tulemused:

Belgradi Partizan - Anadolu Efes 93:87

Paris - Bologna Virtus 90:79

Madridi Real - Villeurbanne'i ASVEL 85:72