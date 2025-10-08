Löömatu ekspress Pogacar noppis järjekordse võidu

X!

Tadej Pogacar.
Sloveenia rattur Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) jätkas oma suurepärast hooaega Itaalias toimunud Tre Valli Varesine ühepäevasõidul (UCI 1. Pro; 200,3 km).

Pogacar ründas 22 kilomeetrit enne finišit ja ületas finišijoone 45-sekundilise eduga lähimate jälitajate ees, teenides hooaja 19. võidu.

"Olime koos Isaacuga [Del Toro] juhtgrupis ja teadsime, et keegi ei suuda meile vastu saada. Kohe kui nägin, et laskumisel tekkis vahe, siis hakkasin kõvasti suruma. Isegi kui mina oleksin ära väsinud, siis oleks Isaac saanud väiksemas grupis finiši peale minna. See oli suurepärane olukord ja meil õnnestus see maksimaalselt ära kasutada," selgitas Pogacar võistluse järel.

Teise koha saavutas 19-aastane taanlane Albert Withen Philipseni (Lidl - Trek) ja kolmas oli kogenud prantslane Julian Alaphilippe (Tudor).

"Ütlesin autasustamise ajal Alaphilippe'le, et tunnen end tema [Withen Philipsen] kõrval vanana," naeris Pogacar. "Uus põlvkond on peale tulemas. Paul Seixas ja Withen Philipsen on mõlemad uskumatult andekad noored ratturid. Neil on suur tulevik ees ja see kindlasti annab ka mulle lisamotivatsiooni. Nad sunnivad mind veel võite jahtima."

Prantsusmaa velotuuri tänavune üldvõitja ning äsja toimunud MM-il ja EM-il grupisõidus kuldmedali kaela saanud Pogacar teeb oma hooaja viimase etteaste sel laupäeval toimuval legendaarsel Lombardia klassikul, kus ta on võidutsenud neljal järjestikusel aastal.

"Mul on seljataga pikk hooaeg, aga Lombardia on minu jaoks oluline eesmärk, sest see on üks tähtsamaid sõite kogu kalendris. Jalad peaksid laupäevaks valmis olema," ütles ta.

