Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

Ladies Tennis Mastersi nime kandev turniir on mõeldud tippspordist taandunud tennisistidele. Kontaveit mängis sel turniiril ka 2023. aastal ja tuli turniiri võitjaks.

Kontaveit sai tänavusel turniiril neljanda asetuse ning läheb neljapäeval avaringis vastamisi Anabel Medina Garriguesega.

43-aastane hispaanlanna oli karjääri tipphetkel üksikmängus maailma 16. reket, kuid nautis suuremat edu paarismängus, tulles kahel korral koos kaasmaalase Virginia Ruano Pascualiga Prantsusmaa lahtiste võitjaks.

Kontaveidi ja Medina Garriguese vahelise matši võitja kohtub poolfinaalis kas teisena asetatud belglanna Kim Clijstersi või prantslanna Alize Cornet'ga.

Turniiril osalevad veel endine maailma esireket sakslanna Angelique Kerber (1.), belglanna Kirsten Flipkens, kanadalanna Eugenie Bouchard (3.) ja tšehhitar Barbora Strycova.

Turniir kestab kuni pühapäevani ning võitja pistab tasku 50 000 eurot.