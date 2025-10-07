Resultatiivse Kosareva klubi alustas Portugalis emotsionaalse võiduga

Tegemist oli väga magusa võiduga, kuna kaks minutit enne lõppu oli naiskond seitsme punktiga taga ja otsustav korv visati kümmekond sekundit enne lõpusireeni, vahendab Basket.ee.

Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 36 minutit ning kogus 23 punkti (kahesed 3/9, kolmesed 5/14, vabavisked 2/2), viis lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja kaks viga. Oma punktisummaga oli Kosareva ühtlasi üleplatsinaine.

Hea esituse tegi Suurbritannia kõrgliigas ka Maaja Bratka, kelle klubi Manchester Basketball küll kaotas kodus Newcastle Eaglesile 68:79.

Kaptenirolli täitnud Bratka viskas 32 minutiga 15 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), võttis viis lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, tegi koguni viis vaheltlõiget, pani ühe kulbi, kaotas neli korda palli ja tegi neli viga. Efektiivsustegur 22 oli aga naiskonna parim.

Suurbritannias mängitakse praegusel hetkel Betty Codona Trophy nimelise sarja raames ning Manchester on seni kaotanud kõik kolm kohtumist. Meistrivõistluste mängudega alustab Manchester 2. novembril, kui kodusaalis on vastaseks Caledonia Gladiators.

33-aastane Bratka on senise Betty Codona Trophy raames peetud kolme mänguga kogunud keskmiselt 30,4 minutit, 15,0 punkti, 8,0 lauapalli, 2,0 resultatiivset söötu, 2,3 vaheltlõiget, 0,7 viskeblokeeringut ja 2,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 50%, kolmestel 33,3% ja vabavisetel 100%.