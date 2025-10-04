X!

TalTechi jaoks algas Eesti-Läti liiga hooaeg kaotusega Valmierale

Korvpall
Korvpalli Eesti-Läti liiga: TalTech/Alexela - Valmiera Glass Via
TalTech/ALEXELA alustas laupäeval hooaega korvpalli Eesti-Läti liigas, kui pidi kodusaalis tunnistama Valmiera 91:83 paremust.

TalTech juhtis veel neli ja pool minutit enne kolmanda perioodi lõppu 61:56, aga aga eelmisel Eesti-Läti liiga hooajal põhiturniiri viiendana lõpetanud külalismeeskond tegi veerandaja lõpus 15:2 vahespurdi.

Oliver Metsalu ja Saimon Sutt tõid TalTechi otsustava perioodi keskel kuuepunktilisest kaotusseisust välja ning kolmel puhul jõuti ühe punkti kaugusele, aga viigini ega juhtima mitte. Otsustavaks sai Siim-Markus Posti tabavatele vabavisetele järgnenud Dominykas Stenionise kaugvise poolteist minutit enne mängu lõppu.

TalTech tabas väljakult viskeid 55-protsendiliselt (kahesed 28/40, kolmesed 6/22), aga vabaviskejoonelt saadi 17 viskest sisse 9, samal ajal kui Läti klubi realiseeris vabaviskeid 25/32.

Metsalu viskas TalTechi resultatiivseimana 19 punkti, Taavi Jurkatamm lisas 17 punkti ning Post 16 punkti ja 11 resultatiivset söötu. Üleplatsimeheks oli Stenionis 23 punktiga. Valmiera oli avavoorus üllatuslikult suurelt, 86:65, üle kevadisest poolfinalistist BK Ogrest ning omab kahe vooru järel täisedu. TalTech kohtub oma teises mängus nädala pärast Riia VEF-iga.

Keila Coolbet juhtis neljandal veerandajal Liepaja vastu 81:77, aga jäi siis viieks ja pooleks minutiks kuivale ning külalismeeskond haaras selle ajaga seitsmepunktilise edu.

Seejärel suudeti ise Liepajat neli minutit ja 20 sekundit nullil hoida ning Aleksander Tassa kaugvise pool minutit enne mängu viigistas seisu, aga kümme sekundit enne lõpusireeni tabas Xavier Dusell ja Liepaja võttis lõpuks 91:88 võidu. Tassa kogus Keila kasuks 25 punkti ning Isaiah Thompson 13 punkti ja koguni 19 lauapalli, üleplatsimeheks oli Dusell 29 punktiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

