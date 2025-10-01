Valge Kalev/Cramo alistamisest: meie jaoks väga tähtis võit

"Väga väärtuslik võit," kinnitas Tartu kasuks 18 punkti visanud tagamängija Robert Valge ERR-iga rääkides. "Iga võit on väärtuslik, aga kohe esimene mäng Kalev/Cramo - eriti veel võõrsil - ära võtta... väga tähtis võit meie jaoks."

"Alustasime jube rabedalt, ebakindlalt ja aeglaselt. Kohe, kui saime oma kiirema mängu tööle, hakkas ka mäng toimima," tõdes Valge. "Ma arvan, et me viskasime palju parema protsendiga, mulle tundus, et nemad panid kõvasti mööda."

Valgel oli õigus: kui Tartu tabas viskeid 41-protsendiliselt, sealhulgas kaugviskeid 12/31, sai Kalev/Cramo läbi korvirõnga 29 kolmesest vaid 4 ning lõpetas mängu 31-protsendilise visketabavusega. Sealjuures oli 19 punktiga lõpetanud Hugo Toom ainus võõrustajate mängija, kes kaugviskeid tabas.

"Vabalt saadud visked panime mängu alguses mööda, sealt tuli ebakindlus. Kaitses oli ka päris halb partii. Tartu meid ei üllatanud, neil on see tuumik põhimõtteliselt sama ja teame, kuidas nad mängivad. Nad pakkusid viskeid, panime alguses mööda - järgmine kord paneme kotti," kinnitas Toom.