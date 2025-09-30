X!

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

Korvpall
Riia VEF-i tagamängija Zahir Porter.
Riia VEF-i tagamängija Zahir Porter. Autor/allikas: VEF Riga/Facebook
Korvpall

Eesti-Läti korvpalliliiga uuel hooajal tuli esimese Eesti klubina platsile Keila KK, kes pidi võõrsil tunnistama tiitlikaitsja Riia VEF-i 122:74 (26:20, 30:15, 29:19, 37:20) paremust.

Keila suutis esimesel veerandajal ilusti mängus püsida, kuid teise veerandi keskel tegi VEF 11:0 vahespurdi, mis viis nad ette 21 punktiga. Poolajale mindi võõrustaja 56:35 juhtimisel. Teisel poolajal jäi Keila iga minutiga üha kaugemale ning lõpuks tuli neil vastu võtta 48-punktiline kaotus.

VEF-i särgis jõudis kahekohalise punktisummani kaheksa meest. Kristaps Kilps viskas parimana 20 punkti ning Rihards Aleksandrovs panustas 14 punkti ja hankis üheksa lauapalli. Keila resultatiivseim oli 21 punkti toonud Quion Burns.

Samal ajal toimunud Valmiera ja BK Ogre vaheline kohtumine lõppes kodumeeskonna Valmiera 86:65 (23:18, 21:10, 23:23, 19:14) võiduga. Võitjate parim oli 16 punkti kogunud Rinalds Malmanis.

Kolmapäeval kohtuvad Tallinnas Tondiraba hallis Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Toimetaja: Henrik Laever

