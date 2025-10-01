X!

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

Jalgrattasport
Remco Evenepoel
Remco Evenepoel Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Vähem kui kaks nädalat pärast triumfi MM-i temposõidus krooniti belglane Remco Evenepoel kolmapäeval eraldistardist sõidus ka Euroopa meistriks. Eliitklassis ühtegi eestlast stardis ei olnud, U-23 ja juunioride seas oli Eesti rattureid neli ning parimaks jäi Laura Lizette Sanderi 11. koht.

Kagu-Prantsusmaal toimuval EM-il läbisid pea kõik klassid kolmapäevase temposõidu raames sama raja, 24 kilomeetrit 216 tõusumeetriga, ent keeruliseks tegid võistluse keerutavad tuulepuhangud.

Eraldistardist sõidu valitseja, olümpiavõitja ja maailmameister Remco Evenepoel ennast sel häirida ei lasknud ning läbis distantsi ajaga 28.26 (50,63 km/h). Hõbeda teeninud itaallane Filippo Ganna kaotas talle 43 sekundit (49,37 km/h), üllatuspronksi võitis tugevate brittide ees taanlane Niklas Larsen (+1.08, 48,67 km/h).

"Tuul oli väga tugev, alati vastu või küljelt. Oli päris keeruline ratast kontrolli all hoida ja kurve õige trajektooriga võtta, aga kõik läks sujuvalt. Olen tulemusega ja oma esitusega mõistagi väga rahul," rääkis Evenepoel.

Eliitnaiste seas tuli kindlalt Euroopa meistriks šveitslanna Marlen Reusser (33.06; 43,48 km/h), edestades norralannat Mie Björndal Ottestadi (+0.49) ning hollandlannat Mischa Bredewoldi (+0.51).

Eestlasi eliidis ei sõitnud, küll tehti korralikke tulemusi noorteklassides. U-23 vanuseklassis läbis Laura Lizette Sander (40,19 km/h) distantsi 1.32 aeglasemalt kui võitja Federica Venturelli (34.17) ning sai 11. koha. Meeste U-23 vanuseklassis oli Frank Aron Ragilo (31.59, 45,01 km/h) 19. Kaksikvõidu võtsid belglased Jonathan Vervenne ja Matisse van Kerckhove, Ragilo kaotas võitjale 1.31.

Juunioride seas sai Riko Tammepuu kirja aja 32.47 (43,92 km/h) ning kaotas Euroopa meistriks tulnud hollandlasele Michiel Mourisile (46,71 km/h) 1.57. Neiud sõitsid ainsana 12,2 km ning esikoha teenis hispaanlanna Paula Ostiz Taco (18.38; 39,28 km/h). Lauren Pohl kaotas 2.08 (35,24 km/h) ning sai 51 lõpetaja seas 31. koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

18:55

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

28.09

Taaramäe jäi MM-i grupisõidus tulemuseta: raske päev, jalad olid happes

28.09

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

28.09

MM-i naiste grupisõit tõi üllatusvõitja

26.09

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

26.09

Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

25.09

Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale

25.09

Hispaania rattatalent Ayuso leidis uue kodumeeskonna

24.09

Nimisponsor nõuab Iisraeli rattatiimilt riigi nime eemaldamist

24.09

Laas teenis Poyang Lake velotuuril järjekordse profivõidu

23.09

Peeter Pruus lõpetas raskeks kujunenud hooaja

22.09

Ebras pälvis MM-il 15. koha, Sander ei jäänud kaugele

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

22.09

Küüt sai Huangshani velotuuri finaaletapil neljanda koha

22.09

Karpenko jõudis Hiinas pjedestaalile

21.09

Evenepoel võitis kolmanda MM-tiitli järjest, Taaramäe 21.

21.09

Mäeuibo sõitis end mäestlaskumise MK-etapil esikümnesse

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

20.09

Uue distantsiga Tartu Rattamaratoni võitsid Gudiškis ja Leinonen

16.09

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

sport.err.ee uudised

20:59

Tartu Ülikool avas Eesti-Läti liiga hooaja magusa võiduga Kalev/Cramo üle

20:10

Kõrbederbi: WNBA finaali pääsesid Las Vegas ja Phoenix

19:38

Eestlased tulid seiklusspordi MM-il hõbedale

18:55

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

18:17

Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

17:28

Võrkpalli karikasari algas Tallinna Ülikooli võiduga esiliigarivaali üle

17:09

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

16:29

Karismaatiline Prantsusmaa tennisetäht lõpetab järgmisel aastal karjääri

15:30

FIFA asepresident: Iisraeli üle otsustagu ennekõike UEFA

14:47

Itaalia jalgpallinoored kurvastasid Eesti eakaaslasi lausa kaheksa korda

14:19

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

13:15

Indoneesia võimleja suri treeningul saadud vigastustesse

12:43

Karol Mets naaseb koondisesse, koosseisus ka potentsiaalsed debütandid

12:22

Milano olümpiaküla anti korraldajatele üle, aga tööd veel jagub

11:32

Vetkal aitas Hollandis koduklubi viigini

11:06

Eestit esindab U-23 MM-il neli maadlejat

10:37

Sinner kerkis taas Hiina lahtiste troonile

10:12

Arand soovib Hiinas püsida vähemalt nelja hulgas

09:38

Liverpool lahkub Istanbulist haavatult

08:55

Jaapan noppis U-20 MM-il esimese edasipääsupileti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo