Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

Vähem kui kaks nädalat pärast triumfi MM-i temposõidus krooniti belglane Remco Evenepoel kolmapäeval eraldistardist sõidus ka Euroopa meistriks. Eliitklassis ühtegi eestlast stardis ei olnud, U-23 ja juunioride seas oli Eesti rattureid neli ning parimaks jäi Laura Lizette Sanderi 11. koht.

Kagu-Prantsusmaal toimuval EM-il läbisid pea kõik klassid kolmapäevase temposõidu raames sama raja, 24 kilomeetrit 216 tõusumeetriga, ent keeruliseks tegid võistluse keerutavad tuulepuhangud.

Eraldistardist sõidu valitseja, olümpiavõitja ja maailmameister Remco Evenepoel ennast sel häirida ei lasknud ning läbis distantsi ajaga 28.26 (50,63 km/h). Hõbeda teeninud itaallane Filippo Ganna kaotas talle 43 sekundit (49,37 km/h), üllatuspronksi võitis tugevate brittide ees taanlane Niklas Larsen (+1.08, 48,67 km/h).

"Tuul oli väga tugev, alati vastu või küljelt. Oli päris keeruline ratast kontrolli all hoida ja kurve õige trajektooriga võtta, aga kõik läks sujuvalt. Olen tulemusega ja oma esitusega mõistagi väga rahul," rääkis Evenepoel.

Eliitnaiste seas tuli kindlalt Euroopa meistriks šveitslanna Marlen Reusser (33.06; 43,48 km/h), edestades norralannat Mie Björndal Ottestadi (+0.49) ning hollandlannat Mischa Bredewoldi (+0.51).

Eestlasi eliidis ei sõitnud, küll tehti korralikke tulemusi noorteklassides. U-23 vanuseklassis läbis Laura Lizette Sander (40,19 km/h) distantsi 1.32 aeglasemalt kui võitja Federica Venturelli (34.17) ning sai 11. koha. Meeste U-23 vanuseklassis oli Frank Aron Ragilo (31.59, 45,01 km/h) 19. Kaksikvõidu võtsid belglased Jonathan Vervenne ja Matisse van Kerckhove, Ragilo kaotas võitjale 1.31.

Juunioride seas sai Riko Tammepuu kirja aja 32.47 (43,92 km/h) ning kaotas Euroopa meistriks tulnud hollandlasele Michiel Mourisile (46,71 km/h) 1.57. Neiud sõitsid ainsana 12,2 km ning esikoha teenis hispaanlanna Paula Ostiz Taco (18.38; 39,28 km/h). Lauren Pohl kaotas 2.08 (35,24 km/h) ning sai 51 lõpetaja seas 31. koha.