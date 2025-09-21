X!

Evenepoel võitis kolmanda MM-tiitli järjest, Taaramäe 21.

Jalgrattasport
Remco Evenepoel
Remco Evenepoel Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Rwanda pealinnas Kigalis alanud jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistlustel krooniti kolmandat korda järjest meeste temposõidu maailmameistriks belglane Remco Evenepoel.

25-aastane jalgrattur läbis 40,6-kilomeetrise trassi ajaga 49.46,03, mis tegi tema keskmiseks kiiruseks 48,948 kilomeetrit tunnis. Tema võit oli kindel, sest austraallane Jay Vine kaotas minuti ja 14,80 sekundiga.

Pronksi teenis teine belglane Ilan van Wilder (+2.36,07), kes suutis napilt edestada sünnipäevalaps Tadej Pogacari (Sloveenia; +2.37,73). Seejuures püüdis kaks ja pool minutit hiljem startinud Evenepoel rajal Pogacari kinni.

Kaheksa hulka sõitsid Kigalis veel mehhiklane Isaac Del Toro (+2.40,86), norralane Andreas Leknessund (+2.57,27), austraallane Luke Plapp (+3.03,34) ja prantslane Bruno Armirail (+3.06,07).

54 lõpetaja seas oli ka Rein Taaramäe, kes teenis 21. koha. Kaotust Evenepoelile kogunes viis minutit ja 22,93 sekundit. Tegemist on tema karjääri kõrgeima kohaga MM-i temposõidus. Seni oli ta kahel korral (2008, 2015) 29.

Naised sõitsid Kigalis 31,2 kilomeetrit ja maailmameistriks kerkis šveitslanna Marlen Reusser (43.09,34), kellele järgnesid hollandlannad Anna van der Breggen (+51,89) ja Demi Vollering (+1.04,73).

Toimetaja: Siim Boikov

