Eesti veemotosportlane pälvis EM-il hõbemedali

Laur alustas nädalavahetust võimsalt, võites kvalifikatsiooni. See andis talle tugeva lähtekoha sõitudeks, kus ta näitas järjepidevust – esimeses sõidus lõpetas ta teisel kohal, teises võttis kindla võidu, kolmandas ja neljandas sõidus tuli veel kaks teist kohta. Kokkuvõttes kindel hõbe, kus tuli tunnistada vaid põhjanaabri Toni Kade paremust.

"Rada ei olnud küll kõige raskem, aga eelmisest korrast täiesti erinev," ütles hõbemedalist. "Hetkel on paadi kiirus rajal stabiilne ning paat ei hüpanud. Leidsime ka seadistuse, millega minna kvalifikatsiooni ja esimesse sõitu."

Laur on teinud märkimisväärse hooaja, lisaks EM-hõbedale on ta juba tulnud maailmameistriks ja võidutsenud ka Põhjamaade meistrivõistlustel.

Karl Joonas Kukk tegi Rootsis suurepärase sissejuhatuse rahvusvahelisse tippkonkurentsi. Aja- ja avasõidus näitas ta enesekindlust, saavutades mõlemal korral kolmanda koha. Teises sõidus lisandus viies koht, kuid kahes viimases sõidus tegid oma töö väiksemad vead – kolmandas tuli ette poiviga ning viimases ei hoidnud korralikult kohta stardirivis. Kokkuvõttes pälvis ta kuuenda koha.

Jaroslav Bassov tegi Rootsis olulisi samme edasi, kuna tema hooaeg möödub uue paadiga harjudes. Ajasõidus saavutas ta kümnenda koha ning esimeses sõidus lõpetas 11. kohal. Teises sõidus rikkus hea tulemuse kahjuks sõiduviga, mille eest määrati karistus ja langemine viimaseks. Kolmandas sõidus tuli taas kümnes koht ning viimane sõit õnnestus paremini, lõpetades juba kaheksandal positsioonil.

"Meil on uus paat ja see sõidab hästi! Hetkel on olukord parem võrreldes veel MM-iga," sõnas Bassov, kes lõpetas EM-i 11. kohaga.

Märkimist väärib ka see asjaolu, et kolm kõige kiiremat GT15 klassi paati olid valmistatud just Tartus. GT15 on noorteklass, kus oma esimesi samme veemotos teevad 10–16-aastased sportlased, paljud praegused tippvõistlejad on oma karjääri alustanud just sellest klassist.