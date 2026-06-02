Talviku katkestas MM-etapil tehniliste probleemide tõttu mõlemad sõidud

Motokrossi maailmameistrivõistluste seitsmes etapp sõideti sel nädalavahetusel Saksamaal Teutschenthali krossirajal. Stardis oli seal ka Jörgen-Matthias Talviku, kuid keerulistes oludes toimunud etapil ei pidanud Talviku tsikkel kummaski sõidus lõpuni vastu ja tal jäi hea tulemus vormistamata. EMX250 klassis tuli Sebastian Leok 26. kohale ja Richard Paat 31. kohale.

MXGP klassis oli kohale tulnud üle 40 võistleja ja seetõttu jagati võistlejad ajasõitudeks kahte gruppi. Esimeses grupis olid tehasemeeskondade sõitjad ja teises grupis tulid rajale Wild Card sõitjad. Jörgen-Matthias Talviku suutis Wild Card grupis välja sõita seitsmenda ringiaja (1:54.139) ja see andis talle kvalifikatsioonisõiduks 27. stardikoha. Parima ringiaja sõitis välja põhigrupis sloveren Tim Gajser (1.46.398), vahendab Msport.ee.

Kvalifikatsioonisõidus oli Talvikul üsna kehv stardikoht ja sealt head starti teha oli väga keeruline. Esimeselt ringilt tuligi Talviku tagasi 26. kohal ja seal kandis liikuski ta kogu sõidu jooksul ning finišisse jõudis Jörgen-Matthias 24. kohal. Esikoha eest võitlesid Romain Febvre (Prantsusmaa) ja Tim Gajser. Rada pakkus möödumiseks vähe võimalusi ja kuigi Gajser tundis pidevalt kiirem, siis Febvre võttis siiski esikoha. Kolmandana lõpetas sõidu Lucas Coenen (Belgia) ja neljandana Jeffrey Herlings (Holland).

Esimeses võistlussõidus tegi Talviku üsna hea stardi ja ta oli avaringil punktikoha piiril. Ta liikus sõidus esimeses pooles rajal väga hästi ja ta hoidis pikka aega 18. kohta enda käes. Kahjuks lõppes ilus sõit 11. ringil, kui Talviku oli sunnitud tehnilise rikke tõttu katkestama. Esikoha võttis sõitu algusest kuni lõpuni juhtinud Coenen, teine oli Gajser ja kolmas Ruben Fernandez (Hispaania).

Teises sõidus ebaõnnestus Talviku sõidu algus kukkumise tõttu ja avaringide järel oli ta viimaste hulgas. Kahjuks ei tulnudki sõidust midagi välja, sest Talviku katkestas sõidu 30. koha pealt taas tehnilise rikke tõttu. Sõitu juhtis taas algusest kuni lõpuni Coenen, teisena tuli finišisse Herlings ja kolmandana Andrea Adamo (Itaalia).

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 50 punktiga Coenen, teine oli 34 punktiga Adamo ja kolmas 34 punktiga Fernandez. Talvikule läks kirja 36. koht. Kokkuvõttes asub Talviku viie punktiga 30. kohal. Liider on 344 punktiga Coenen, teisel kohal asub 313 punktiga Herlings ja kolmandal kohal 263 punktiga Febvre.

MX2 klassis teenis elu esimese etapivõidu prantslane Mathys Valin (47 punkti), kes oli sõitudes teine ja esimene. Teise koha sai samade punktidega Coene ja kolmanda koha 35 punktiga Camden Mc Lellan (Lõuna Aafrika Vabariik).

EMX 250 klassi jaoks oli Saksamaa etapp sel hooajal viiendaks. Teutschenthali krossirajale oli euroopa parimatega mõõtu läinud võtma kaks eestlast. Kogu sarja kaasa tegev Sebastian Leok ja lisaks talle Richard Paat. Paat kuulus ajasõitudes A-gruppi. Vabatreening tal kõige paremini just ei läinud, kuid ajasõidus suutis Paat oma grupis välja sõita 14. ringiaja (1.57,046) ja sellega oli pääs põhisõitudesse kindlustatud. A-grupi kiireim oli sarja liider hispaanlane Francisco Garcia (1.53,247).

B-grupis tuli rajale Sebastian Leok, kes esmalt vabatreeningul sõitis välja kolmeteistkümnenda ringiaja. Ajasõidus suutis Leok aga kokku panna väga hea ringi ja ajaga 1.54,103 oli Sebastian kuues. Parima aja sõitis välja Leoki meeskonnakaaslane taanlane Nicolai Skovbjerg.

Esimese võistlussõidu stardis tabas korralik ebaõnn Leokit. Tema kõrvalt startinud sõitja kukkus stardisirgel ja konkurendi tsikkel jäi Leoki tsikli külge kinni ning eestlane pidi seisma jääma, et ennast vabastada. Ka Paat tegi kehva stardi ja nii olid meie sõitjad avaringi järel viimaste seas ning lootused kõrgetele kohtadele olid kadunud, kuna Saksamaa rajal on möödasõite väga keeruline teha. Leok pani kõik mängu, et punktikohta püüda ja kaks ringi enne sõidu lõppu suutis ta tõusta juba 21. kohale ja ka punktikoht polnud üldse kaugel. Leok suutiski viimastel ringidel veel positsiooni parandana ja ta tuli finišisse 19. kohal. Paat sellist tõusu teha ei suutnud ja lõpetas sõidu 29. kohal. Esikoha teenis taanlane Mads Fredsoe, teine oli hollandlane Gyan Doensen ja kolmas Liam Owens (Austraalia).

Pühapäeva hommikul toimunud teise võistlussõidu ajaks oli taevataat vihmaluugid avanud ja sõitjatel tuli üsna keerulistes oludes rajale minna. Meie sõitjatest alustas paremini Leok, kes esimest vaheajast tuli läbi 18. kohal, Paat oli samal ajal 30. koha piirimail. Avaring ei õnnestunud meie meestel kõige paremini. Leok langes 23. kohale ja Paat viimaseks 40. kohale. Leok liikuski seejärel pikalt 25. koha piirimail kuni ta üheksandal ringil oli sunnitud sõidu pooleli jätma. Paat võitles ülirasketes oludes vapralt lõpuni ja suutis finišisse tulla 26. kohal. Kindla esikoha võttis sarja liider Garcia, teine oli Jake Cannon (Austraalia) ja kolmas Lyonel Reichl (Liechtenstein).

Etapi kokkuvõttes teenis Leok kahe punktiga 26. koha ja Paat punkte ei teeninud ning sai kirja 31. koha. Etapivõit kuulus 40 punktiga Cannonile, teine oli 38 punktiga Doensen ja kolmas 33 punktiga Nicolo Alvisi (Itaalia). Üldkokkuvõttes on Leok 58 punktiga 18. kohal. Liidrina jätkab Garcia (202 punkti), teisel kohal on 172 punktiga tema meeskonnakaaslane Cannon ja kolmandal kohal 158 punktiga Skovbjerg.

Motokrossi maailmameistrivõistlused ja EMX125 ning EMX250 klasside Euroopa meistrivõistlusted jätkuvad juba järgmisel nädalavahetusel Lätis Kegumsi krossirajal.