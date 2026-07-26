Aabrams võitles end kodusel EM-il pronksmedalile

Harku järv oli sel nädalavahetusel Euroopa ringrajapaatide tähelepanu keskpunktis, kui Eestis peeti F500 Euroopa meistrivõistlused ning Balti MV GT15, GT30, F4, F2, OSY400, F125 klassides. Ühtlasi oli tegemist Eesti meistrivõistluste otsustava etapiga, kus selgusid tänavused Eesti meistrid mitmes masinaklassis.

Kodupubliku suurimad ootused olid suunatud Erko Aabramsile, kellel oli võimalus täita üks viimastest suurtest eesmärkidest – võita Euroopa meistritiitel. Aabramsil on MM-tiitleid koguni kolm, kuid Euroopa kuld on seni jäänud püüdmatuks.

Nädalavahetus algas eestlase jaoks kõige halvemal võimalikul moel. Avasõidus purunes mootor ning Aabrams pidi katkestama, kaotades hetkega kõik võimalused eksimusteta nädalavahetuseks. Võistlus ei olnud aga kaugeltki läbi. Tiim ja sõbrad tegi peaaegu võimatu võimalikuks – vaid 55 minutiga ehitati paat uuesti sõidukorda ning Aabrams jõudis järgmisesse starti.

Teises sõidus tõusis Aabrams eelviimaselt stardikohalt teiseks, kolmandas sõidus võitis stardi ning finišeeris taas teisena. Nädalavahetuse lõpetas eestlane võimsa sõiduvõiduga, mis tõstis ta Euroopa meistrivõistluste kokkuvõttes pronksmedalile.

"EM-i pronksmedaliga peab rahul olema, kuigi läksime algul kuldmedali peale. Kahjuks ei saanud me paadiseadistust 100% sobivaks ning esimese sõidu katkestus jättis meid olulistest punktidest ilma. Minu jõudmine teise starti sai võimalikuks ainult tänu minu sõpradele ja tiimile, kes panid käed külge ning saime paadi 55 minutiga peale mootori purunemist töökorda. Sõitsime teises sõidus eelviimaselt kohalt teiseks, kolmandas sõidus võitsime stardi ja lõpetasime teisena ning nädalavahetuse lõpetasime sõiduvõiduga. Soovin tänada Reigo Virrot, Lumioravat ja kogu oma tiimi," ütles Aabrams.

Kui F500 Euroopa meistritiitel läks seekord Poola sõitjale Marcin Zielinskile, siis Eesti sportlased pakkusid kodupubliku rõõmuks tugevaid tulemusi ka Balti meistrivõistlustel ja Eesti meistrivõistluste finaaletapil.

OSY400 klassis ei jätnud Eesti sõitjad konkurentidele võimalust. Rene Suuk võitis kõik kolm sõitu ning krooniti kindlalt Balti meistriks. Hõbemedali teenis Kärol Soodla, kolmandaks tuli poolakas Jeremi Jozwiak.

"Esimene eesmärk oli sõita kõik sõidud lõpuni, sest kohal oli maailma tippkonkurents, sealhulgas selle aasta MM-i hõbe- ja pronksmedalistid. Minu tugevuseks on stardikiirendus ja keerulised ilmaolud. Väga hea meel on oma OSY400 karjäärile niimoodi joon alla tõmmata. Suur tänu kogu tiimile," sõnas Suuk.

"Väga tore oli maailma tippudega võistelda ning kuna ilm oli päris karm, sai kõvasti lainetes sõitmist harjutada. Järgmine võistlus on OSY400 Euroopa meistrivõistlused Itaalias," lisas Soodla.

GT30 klassis jätkas head hoogu Paul Rihard Laur, kes võitis kaks viimast sõitu ning teenis kokkuvõttes etapivõidu. Hõbemedali sai soomlanna Leevi Paasonen ning pronksi teenis Erik Suuk. Neljanda koha saavutas Kevin Sillaots, viiendana lõpetas Alfred Raadik, kuuendaks tuli Sten Ivanov ning kaheksandana lõpetas Rauno Peet.

"Tulin siia eesmärgiga saada sõidukogemust, kuna uue paadiga ei ole veel palju sõita saanud. Soovisime testida seadistusi tuulise ilmaga. Enne viimast sõitu tegime väikese muudatuse kaalujaotuses ning see töötas. Järgmine eesmärk on Euroopa meistrivõistlused. Tänan isa ja kogu perekonda," ütles Laur.

Kolmandana lõpetanud Erik Suuk kasutas nädalavahetust eelkõige järgmise nädala Euroopa meistrivõistluste ettevalmistuseks: "Põhiline eesmärk oli testida varustust enne järgmise nädala EM-i Soomes ning veenduda, et masina seadistus töötab. Oma sõiduga jäin üldiselt rahule – mõned kohad on, millest õppida, kuid üldpilt on hea."

GT15 klassis võitis Balti meistritiitli leedulane Elmantas Ražulis. Hõbemedali teenis Urte Gedrimaite ning pronksi Petar Stoyanov. Parima eestlasena lõpetas Jaroslav Bassov viiendana. Ron Põvat oli kuues ja Stanley Vihermäe kümnes.

F125 klassis oli stardis üksnes lätlane Kristers Musts, kes võttis klassivõidu. Lisaks peeti nädalavahetusel võistlused ka F2 ja F4 masinaklassides, millega lõpetati ühtlasi Eesti ringrajapaatide meistrivõistluste tänavuse hooaja.