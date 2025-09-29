Kullamäe aitas Lietkabelise võiduni, Suuroru klubi kaotas superkarika finaali

Lietkabelis haaras esimestest minutitest ohjad ega loovutanud neid kordagi, asudes poolajaks juhtima 31 punktiga (57:26). Teisel poolajal tuli Nevezis pisut lähemale, kuid päris ohtlikuks nad ei saanud.

Veidi üle 23 minuti mänginud Kullamäe viskas Lietkabelise särgis paremuselt teisena 15 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 3/4, vabavisked 2/2), võttis viis lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu, kaotas korra palli ja sooritas kolm isiklikku viga.

Võitjate parimana tõi 20 punkti Paulius Danusevicius, Nevezise poolelt vastas Trenton McLaughlin 25 punktiga.

Lietkabelis kirjutas ühe kaotuse kõrvale teise võidu. Liigatabelis paiknetakse Kaunase Žalgirise ja Vilniuse Rytase (mõlemad 3-0) järel kolmandal kohal.

Kasper Suuroru leivaisa Sopoti Trefl pidi Poola superkarika finaalis tunnistama Lublin Starti 82:77 (18:25, 14:21, 27:11, 23:20) paremust. Lublin tuli seejuures kolmandal veerandajal välja 16-punktilisest kaotusseisust.

Poolfinaalis Varssavi Legia vastu pea 23 minutit teeninud Suurorg pühapäeval mänguaega ei saanud. Mõlemat meeskonda vedas ameeriklasest leegionär – Tevin Mack viskas Lublini kasuks 25 punkti ja Sopoti särgis kogus sama palju punkte Paul Scruggs.

Sopot alustab liigahooaega 4. oktoobril kodumänguga Wroclawi Slaski vastu ning Lublin sõidab päev varem külla Legiale.