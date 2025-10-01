X!

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondise tagamängija Kristian Kullamäe aitas oma koduklubil Panevežyse Lietkabelisel 85:79 alistada Türgi tippklubi Istanbuli Besiktasi.

Tugeva eurosarja EuroCup avavoorus võõrustas Kullamäe koduklubi kevadel Türgi kõrgliigas hõbeda võitnud Besiktasi ning kuigi kaotas teise veerandaja 13:24, võitis siis teise poolaja 50:36 ja kogu kohtumise kuue punktiga.

Suure panuse Lietkabelise võitu andis just Kullamäe, kellest viibis rohkem väljakul vaid meeskonnakaaslane Jamel Morris. 34 minutit rassinud Kullamäe kogus 17 punkti (kahepunktivisked 3/7, kolmesed 3/8, vabavisked 2/2), seitse kaitselauda, kolm korvisöötu ja kaks vaheltlõiget.

Kullamäe vastu tehti kuus viga ning tema efektiivsusnäitaja 20 oli madalam vaid tiimikaaslasest Augustine Rubitist, kes kogus 20 minutiga samuti 17 punkti, viis lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Morris ja Paulius Danuševicius viskasid 13 punkti, Türgi tippklubi kasuks viskas Jonah Mathews 15 punkti.

Lietkabelise jaoks jätkub hooaeg pühapäeval koduliigas Šiauliai vastu, EuroCupis kohtutakse järgmisel nädalal Saksamaa klubiga Chemnitz, kes võitis mullu FIBA Euroopa karikasarja.

Toimetaja: Anders Nõmm

