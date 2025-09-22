Balti superkarikal triumfeeris Rae Spordikool/Viaston

Jüri spordihoones peetud turniiri finaalis oli kodupubliku rõõmuks parem Rae esindus, kui 3:1 (25:14, 22:25, 25:15, 25:22) tulemusega võideti valitsevat Läti meistrit RSU võistkonda. Möödunud Optibet Balti liiga hooajal saavutas Rae kuld- ja RSU pronksmedali, vahendab volley.ee.

Neljandas geimis üheksa punktiga säranud Kristel Allorg panustas võitu 21 (+12), Silvia Pertens 15 (+6) ja Eva Fabbricatore 11 (+8) punkti. Eesti võistkond kogus blokis lätlannadest üheksa ja servil kuus punkti enam – vastavalt 14-5 ja 13-7. Rünnakuid lahendas Rae 41- ja Riia esindus 35-protsendiliselt.

Pronksimäng kujunes kolmegeimiliseks, lõppedes Tartu naiskonna 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) võiduga Riia Võrkpallikool/LU üle.

Kahes geimis mänginud Ingris Suvi tõi võitjatele 11 ja samuti kaks geimi kaasa teinud Kairin Tammel lisas kümme punkti. Laura-Liisa Maiste ja Annabel Huik kogusid üheksa punkti.

Tartu võistkonna positiivne servi vastuvõtt oli 53 ja rünnak 36 protsenti, blokis teeniti seitse ja servil koguni 15 punkti. Lätlannad võtsid servi vastu 19- ja lahendasid rünnakuid 36-protsendiliselt. Blokipunkte märgiti Läti võistkonnale kümme ja servipunkte kuus.

Oprtibet naiste Balti liiga uus hooaeg algab 4. oktoobril.