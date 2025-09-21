X!

Rannula hoolealusest: ma tean, mis on Matthiase tugevused

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Varssavi Legia korvpallimeeskonnaga Eestis viibiv Heiko Rannula loodab, et Poola meister näitab uuel hooajal meeskondliku ja ühtlast mängu.

Uueks hooajaks tõi Rannula enda käe alla koondise keskmängija Matthias Tassi. Tallinnas peetud sõprusmängus, milles Legia võitis 96:77 jaapanlaste Yokohama, sai Tass väljakul mängida 23 minutit, mille jooksul viskas viis punkti ja võttis viis lauapalli.

"Matthias saab hakkama. Võib-olla täna oli tal liigne tahtmine hästi esineda, mõtles natukene üle, aga ei ole hullu," sõnas Rannula pärast mängu ERR-ile. "Ma tean, mis on Matthiase tugevused. Eks asi on praegu eelkõige enesekindluses. Kui ta saab selle tunde kätte, siis lähevad asjad natukene stabiilsemaks ka."

Legias oma koha eest USA ja Poola meestega võitlema asuv Tass ütles, et loodab saada tugevamaks ja enesekindlamaks. "Eks mul tuleb veidikene rahulikumalt platsi peal kõiki seda tegama," sõnas ta. "Ei tohi kiirustada ja peab olema füüsiline, kuna Poola liiga on üldiselt väga füüsiline liiga. Peab olema üpris tugev igas olukorras, eks me teame, et konkurents teeb kõiki paremaks. Raske võitlus nii trennis kui ka mängudel."

Lisaks Poola meistritiitli kaitsmisele tahab Legia läbi lüüa ka Meistrite liigas ning Rannula loodab pikale pingile ja meeskondlikule esitusele. "Pikkade osakond on vahetunud ja meie parim punktitooja läks ära, aga tuumik on sama," kirjeldas ta. "Pluss paar minule tuttavat nägu, nii et usun, et meeskonna nägu saab olema sarnane. Kokkuvõttes peame olema meeskondlikud ja mängima kaitsest lähtuvalt."

Esmaspäeval peab Legia sõprusmängu Tartu Ülikooli meeskonnaga. Seejärel alustavad Rannula ja Tass juba Poolas jahti erinevatele trofeedele.

Toimetaja: Siim Boikov

