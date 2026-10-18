Naiste esiliiga võitis keskmiselt neli väravat löönud Pärnu JK Poseidon

Poseidon kindlustas esikoha juba kolm vooru enne hooaja lõppu, kirjutab jalgpall.ee. Viimases kohtumises Tallinna FC Levadia vastu pandi hooajale punkt 4:1 võiduga. Kokku teenis Pärnu naiskond 21 kohtumisega 20 võitu. Ainus kaotus pärineb suve algusest, kui jäädi alla Põlva Lootosele, kes lõpetas hooaja neljandal kohal.

Hooaja jooksul lõi Poseidon 86 väravat ja lasi endale lüüa 21 väravat. Pärnuga sama palju väravaid lõi ka teise koha saavutanud Tallinna FC Flora II, kes jäi esikohast 12 punkti kaugusele. Kolmanda koha saavutas Harju JK Laagri, kes kogus 42 punkti.

Esiliiga hooaja parim väravakütt oli võitjanaiskonna ridadest Anastasija-Grazyna Shcherbachenia, kes lõi 33 väravat. Esikohale kerkis ta tänu viimases voorus löödud kübaratrikile. Teine täpne väravakütt Hanna Valner (Flora) jäi temast vaid ühe tabamuse kaugusele.