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Tugeva Prantsusmaa alistanud Eesti epeenaiskond kohtub MK-etapil Venemaaga

Vehklemine
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Katrina Lehis ja Irina Embrich
Katrina Lehis ja Irina Embrich Autor/allikas: FIE/BizziTeam/ Eva Pavia
Vehklemine

Marokos Casablancas lõpusirgele jõudnud epeevehklemise MK-etapil on pühapäeval võistlustules Eesti naiste epeekoondis, kes on kolme järjestikuse võiduga jõudnud poolfinaali. Seal tuleb vastaseks Venemaa naiskond.

Eesti epeenaiste esimeseks vastaseks oli Türgi, kelle vastu võeti rabeda alguse järel lõpuks kindel 45:26 võit. Katrina Lehis ja Irina Embrich kaotasid kohtumise alguses oma minimatšid ja Julia Beljajeva alustas kolmandat vastasseisu Eesti 6:9 kaotusseisus, aga ülejäänud seitse minimatši võideti.

Eesti läks juhtima neljanda vastasseisu järel, kus Embrich alistas 8:5 Nilahsen Erteni; suureks kärises vahe seitsmenda minimatšiga, kus kogenud Embrich oli endast 28 aastat nooremast Nisan Dincelist üle 9:2. Beljajeva ja Lehise võitudega kasvas vahe lõpuks 19-torkeliseks.

16 parema seas läks Eesti epeenaiskond vastamisi Saksamaaga, kuid eestlannad näitasid võimu ning alistasid vastase 38:24. Neljandaks minimatšiks mindi juhtima 15:11 ning lähemale vastast enam ei lubatudki.

Veerandfinaalis mindi kokku tugeva Prantsusmaa koondisega, aga Eesti jätkas suurepärast hoogu ning jõudis kolmanda minimatši järel kuuetorkelise eduni. Pärast seda edu aina paisus ja pärast kuuendat matši juhtisid eestlannad juba kümnega, vormistades lõpuks kindla 45:34 võidu.

Poolfinaalis ootab eestlannasid ees Venemaa naiskond, kes alistas esimese asetusega Rootsi 45:31.

Eesti epeemeeskond alistas avaringis Kreeka 45:31, aga pidi järgmises ringis tunnistama neljanda asetusega Itaalia paremust tulemusega 45:38.

Uudis täieneb.

Toimetaja: Anders Nõmm

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