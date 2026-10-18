X!

Jeets tõusis McLareni sarja viimasel etapil avasõiduga liidriks

Autosport
Gregor Jeets
Gregor Jeets Autor/allikas: Target Racing
Autosport

Sellel nädalavahetusel tehakse Portugalis Portimao rajal ringrajasõidu McLaren Trophy Europe sarjas kaks viimast starti ning esimene neist lõppes Gregor Jeetsile poodiumi kõrgeimal astmel.

Hommikuses ajasõidus seitsmenda tulemuse välja sõitnud Jeetsi start õnnestus suurepäraselt ning tänu heale boksistrateegiale läks meeskonnakaaslane Riccardo Ianniello pärast peatust tagasi rajale teisel kohal, kirjutab Autosport.ee.

Esikolmik oli tihedalt koos, kuid tänu ringiga maha jäänud kaasvõistlejale sai Ianniello teha hea manöövri ning järelejäänud ringidega teistel neid enam püüda ei õnnestunud. Võit tõstis mehed kahe punktiga hooaja kokkuvõttes esimesele kohale.

Hooaja viimane start antakse Portimao rajal pühapäeval, Eesti aja järgi 17.35. Portimaos võistleb GT World Challenge Europe'i kolme tunni sõidul ka Ralf Aron.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

18:14

Levandi langes Budapestis vabakavaga kuuendaks

17:41

Tartu Bigbank alustas Balti liigat kindla võiduga

17:35

Tugeva Prantsusmaa alistanud Eesti epeenaiskond kohtub MK-etapil Venemaaga Uuendatud

17:08

Ralf Aron võitis maailma tugevaimas GT-autode sarjas etapi

16:34

VIDEO | Harju Laagri lõi kodupubliku ees Vaprusele kaks väravat

16:29

Heas hoos Harju Laagri alistas ka Pärnu Vapruse Uuendatud

15:52

Eesti laskesuusatajad jäid Münchenis finaali ukse taha ka pühapäeval

15:15

Naiste esiliiga võitis keskmiselt neli väravat löönud Pärnu JK Poseidon

14:13

Jeets tõusis McLareni sarja viimasel etapil avasõiduga liidriks

13:12

Valküürid võitsid Ballhallas finaalseeria rabeda avamängu

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

12.10

Ott Järvela: siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta

12.10

"Spordipühapäev": kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt?

12.10

Teigamägi Nairobi MM-ist: Keenia soove ei saa lõpuni eirata

09.10

Tohver: mis saaks venelastele veel parem olla kui meid meie oma kangelastega tülli ajada?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17:35

Tugeva Prantsusmaa alistanud Eesti epeenaiskond kohtub MK-etapil Venemaaga Uuendatud

17.10

Hein ja Werder võitlesid jälle 0:2 kaotusseisust välja

08:38

VIDEO | Vaaks viskas Illinois' eest debüüdil 19 punkti

16.10

Lühikavas rekordit nihutanud Levandi jättis selja taha Euroopa meistri

17.10

Drell viskas Neptunase võidukorvi

17.10

Eesti epeevehklejad teisest ringist kaugemale ei jõudnud Uuendatud

17.10

Swiatek ja Ostapenko said poolfinaalis üllatuskaotused

17.10

Tartu Ülikool ja Kalev võitsid suurelt

09:00

Eesti spordifotograafia suurkuju Lembit Peegel tähistab 90. sünnipäeva

17.10

Kaljuvere alustas Budapesti võistlust suurepärase lühikavaga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo