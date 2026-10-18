Jeets tõusis McLareni sarja viimasel etapil avasõiduga liidriks

Sellel nädalavahetusel tehakse Portugalis Portimao rajal ringrajasõidu McLaren Trophy Europe sarjas kaks viimast starti ning esimene neist lõppes Gregor Jeetsile poodiumi kõrgeimal astmel.

Hommikuses ajasõidus seitsmenda tulemuse välja sõitnud Jeetsi start õnnestus suurepäraselt ning tänu heale boksistrateegiale läks meeskonnakaaslane Riccardo Ianniello pärast peatust tagasi rajale teisel kohal, kirjutab Autosport.ee.

Esikolmik oli tihedalt koos, kuid tänu ringiga maha jäänud kaasvõistlejale sai Ianniello teha hea manöövri ning järelejäänud ringidega teistel neid enam püüda ei õnnestunud. Võit tõstis mehed kahe punktiga hooaja kokkuvõttes esimesele kohale.

Hooaja viimane start antakse Portimao rajal pühapäeval, Eesti aja järgi 17.35. Portimaos võistleb GT World Challenge Europe'i kolme tunni sõidul ka Ralf Aron.