Uue distantsiga Tartu Rattamaratoni võitsid Gudiškis ja Leinonen

Jalgrattasport
Jalgrattasport

Tänavusel Tartu Rattamaratonil võisteldi uuel, 126 kilomeetri pikkusel distantsil, millel teenisid esikoha leedulane Eimantas Gudiškis ning naiste seas Karoliina Leinonen.

28. Tartu Rattamaratoni 126 km pikkuse kruusadistantsi võitis neli kilomeetrit enne lõppu rünnanud leedulane Eimantas Gudiškis ajaga 3:44.50. Teisena finišeeris Josten Vaidem (+00.15) ja kolmandana Taavi Kannimäe (+02.11). 

"Eelmisel aastal jäin teiseks, kuid nüüd olin väga heas vormis. Kuigi rajaolud olid rasked ning pidin palju riskima, siis kõik õnnestus," rääkis Gudiškis finišis.

Vaidem ütles, et tal polnud leedulasega konkureerimiseks jalga. "Olen teise koha üle väga õnnelik, sest mul ei olnud plaanis poodiumile jõuda. Olud olid minu jaoks ideaalsed ja kasutasin selle ära," sõnas Vaidem.

Naistest võitis sõidu sel hooajal Eestis juba seitsmendat korda triumfeerinud soomlanna Karoliina Leinonen ajaga 04:13.34. "Tulin siia võitma kuid ma ei olnud sõidu ajal teadlik, et olen esimene. Sõit oli raske, kuid ma nautisin seda," ütles Leinonen.

Teisena finišeeris Janelle Uibokand  (+15.01) ja kolmandana finišeeris Mari Kruuser (+19.10). "[Kruus] on tore, kuid mulle on endine põhidistants südamelähedasem. Kokkuvõttes siiski hea tulemus," ütles Uibokand.

86 km distantsi võitis meeste arvestuses Riko Tammepuu ajaga 02:43.37. Talle järgnesid Vahru Valvas (+04.49) ning lätlane Sandijs Klavins (+04.49). Naiste arvustuse võitis Carol Kuuskman 03:15.37. Teise koha saavutas lätlanna Katrina Jaunslaviete Kipure (+00.11) ning kolmanda koha lätlanna Lelde Ardava (02.21)

Tartu Rattamaratonil lastesõidud toimuvad pühapäeval Tähtvere spordipargis. Virtuaalsõitudel on võimalik osaleda 28. septembrini. Järgmine üritus Tartu Maratoni Klassiku sarjas on Tartu Linnamaraton, mis toimub 4. oktoobril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

