Welco nõukogu esimees treenerite palgatõusust: nad rõõmust lakke ei hüpanud

Spordipoliitika
Foto: ERR
Neljapäeval kuuluts kultuuriministeerium, et uues riigieelarves leiti vahendeid ka treenerite palgatõusuks. Jalgpalliklubi Tartu Welco nõukogu esimees Mart Raamat ütles "Terevisioonis", et riik pole ikkagi treenerite jaoks piisavalt teinud.

Kultuuriminister teatas neljapäeval, et riigilt palka saavate kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgatõusuks ja treenerite tööjõukulude katmise toetusmeetme mahu tõusuks on üheksa miljonit eurot. Treenerite tööjõukulu riiklik palgafond suureneb ühe miljoni euro võrra ehk 12,76 miljoni euroni, mis tõstab treenerite miinimumpalga 1520 euroni.

"Ütleme nii, et [treenerid] rõõmust lakke ei hüpanud. Aga tore tõesti, et midagigi leiti," ütles Welco nõukogu esimees.

"Aga kui räägime, et riigi eelarve on pea 19 miljardit, kultuuriministeeriumi eelarve sellest 350 miljonit umbes. Riigiteenistujate palgatõusuks leiti 117 miljonit ja treeneritele leiti üks miljon, siis tulemus on ikkagi närune," lisas Raamat. "Veel olukorras, kus sel aastal neid treeneritoetusi kärbiti. Oleme sisuliselt olukorras, kus riik on kolm aastat riigieelarve strateegias välja öelnud, et treener peaks saama kunagi Eesti riigi keskmist palka, aga oleme jäänud sellest maha."

Palgatõus on teretulnud, aga toetusmeetmele kvalifitseerumiseks peavad treenerid Raamatu sõnul tegema üliinimliku pingutuse. "Treener peab iga päev andma vähemalt kaks pooleteisttunnist grupitreeningut ja lisaks neid ette valmistama. Üks asi, mida keegi ei arvesta on see, et kõik nädalavahetused mööduvad treeneritel mööda Eestit ringi sõites," sõnas ta. "Tänase süsteemiga eeldab riik seda, et treener teeb omast vabast tahtest, sest ta on nii suur spordientusiast."

Welco on suur klubi ning umbes pooled treenerid saavad toetust, kuid Raamat ütles, et kõigile toetust ei jätku. "Ei ole päris nii, et lähed hommikul turule, leiad mingi mehe, paned talle vile kaela ja pärastlõunal saad juba riigitoetust. Selleks pead ikkagi mitu aastat tegutsema, läbima koolitused ja tegelikult omama teatud soovi treenerina kuhugi jõuda."

"Me oleme olukorras, kus noor treener tuleb pärast kooli ja võib-olla alguses teeb entusiastlikult. Aga siis ta näeb, et mingit rahateenimise võimalust siin ei ole. See ei ole amet, millega on võimalik pere ülal pidada," lisas Raamat. "Puudub riigitugi sellele, et treener oleks amet, millega noored tahaksid enda elu siduda."

Team Estonia toetust tõsteti viimati 2023. aastal 0,5 miljoni euroga. Järgmisel aastal suureneb Team Estonia eelarve seniselt 7,7 miljonilt 9,7 miljoni euroni. Lisarahastus jaotub sportlaste, koondiste ja tugiteenuste vahel. 2026. aastal suureneb rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise meede kahe miljoni euro võrra, ulatudes nelja miljoni euroni.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Reimo Sildvee

