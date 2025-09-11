Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

"Tegime kiiremat mängu ja kõik suutsid vajalikud kiired ära joosta. Paraku aga lõpus me siiski lasime sisse vigu," sõnas Mistra kasuks üheksa väravat visanud Maarja Treiman.

"Peamiselt teisel poolajal ja mõningad head olukorrad me kas mängisime üle või kaotasime palli ära, mistõttu tuleb tegeleda rohkem palli käsitlemisega, et ei tekiks pallikaotusi."

Treimani sõnul ootasid nad midagi enamat Tabasalu poolt. "Ei tea, kas nooremad mängijad olid veidi ehmunud esimese mängu pärast või on Mistra siiski paremas vormis hetkel."

Mistra on saanud mitmeid vajalikke mänge hooajaeelsel turniiril osalemisega. Lisaks külastas Mistrat Atlase klubi Soomest. "Selliseid vajaliku mängud enne hooaega on ettevalmistusele palju juurde andnud," võttis Treiman kohtumise kokku.

Daniela Tuusis viskas Mistra paremuselt teisena seitse väravat, viie väravaga panustasid Jennifer Mednikova, Susan Soikka ja Annabel Aavik. HC Tabasalu parim oli viie tabamusega Gertu Jõhvikas.

Päev varem toimunud hooaja avamängus oli KK Mella parem SK Tapa/Tapa valla SK naiskonnast 30:24 (15:11). Oksana Nikora ja Marianna Kireeva viskasid võitjate kasuks kuus väravat, Marjette Maie Münster panustas Tapa esitusse aga 11 tabamusega.