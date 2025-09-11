X!

Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

Käsipall
Maarja Treimann
Maarja Treimann Autor/allikas: Joonas Kuuskla
Käsipall

Eesti naiste käsipalli meistriliiga hooaja teises kohtumises alistas Mistra naiskond kodus Tabasalu suure ülekaaluga 44:14 (25:5).

"Tegime kiiremat mängu ja kõik suutsid vajalikud kiired ära joosta. Paraku aga lõpus me siiski lasime sisse vigu," sõnas Mistra kasuks üheksa väravat visanud Maarja Treiman.

"Peamiselt teisel poolajal ja mõningad head olukorrad me kas mängisime üle või kaotasime palli ära, mistõttu tuleb tegeleda rohkem palli käsitlemisega, et ei tekiks pallikaotusi."

Treimani sõnul ootasid nad midagi enamat Tabasalu poolt. "Ei tea, kas nooremad mängijad olid veidi ehmunud esimese mängu pärast või on Mistra siiski paremas vormis hetkel."

Mistra on saanud mitmeid vajalikke mänge hooajaeelsel turniiril osalemisega. Lisaks külastas Mistrat Atlase klubi Soomest. "Selliseid vajaliku mängud enne hooaega on ettevalmistusele palju juurde andnud," võttis Treiman kohtumise kokku.

Daniela Tuusis viskas Mistra paremuselt teisena seitse väravat, viie väravaga panustasid Jennifer Mednikova, Susan Soikka ja Annabel Aavik. HC Tabasalu parim oli viie tabamusega Gertu Jõhvikas.

Päev varem toimunud hooaja avamängus oli KK Mella parem SK Tapa/Tapa valla SK naiskonnast 30:24 (15:11). Oksana Nikora ja Marianna Kireeva viskasid võitjate kasuks kuus väravat, Marjette Maie Münster panustas Tapa esitusse aga 11 tabamusega.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

käsipalliuudised

11.09

Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

11.09

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

10.09

Käsipalli meistriliigas olid avavoorus võidukad kodumeeskonnad

09.09

Naiste käsipalli meistriliiga alustab: oleme seda pikalt oodanud

07.09

Mistra alustas eurohooaega kaotusega

06.09

Teenekas soomlane hakkab kaasajastama Eesti käsipallifilosoofiat

06.09

Käsipallihooaeg algas Serviti karikavõiduga

04.09

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

02.09

Taas meistriliigas mängiva Tapa treener: raske oli mehi pehmeks rääkida

02.09

Põlva Serviti ja Viljandi HC avavad superkarikaga käsipallihooaja

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

29.07

Noodla asendati kogenud soomlasega, eesmärk on ühtne süsteem kogu Eesti käsipallis

27.07

Käsipallineiud pidid Balti mere turniiril tunnistama leedukate paremust

24.07

Eesti tüdrukute käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril

16.07

Viljandi käsipalliklubi sai Euroopa karikasarjas karmi loosi

multimeedia

sport.err.ee uudised

11.09

Mistra alustas hooaega 30-väravalise võiduga

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

11.09

Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

11.09

ETV spordisaade, 11. september

11.09

Hongkongi mängija tegi naiste snuukri ajalugu

11.09

Vuelta lõpuetapile tuuakse lisapolitseijõude

11.09

Narva jätkas Usbekistani tippturniiril viigiga

11.09

Mida toob ajaloo neljas Tšiili ralli?

11.09

Ganna võitis etapi, Almeida võttis Vingegaardilt sekundeid

11.09

Tänak oli testikatse kiireim, sõitjad oludest päris selget pilti ei saanud

11.09

Saalihokinaised koguvad heategevusmänguga raha MM-iks

11.09

Eesti vabavõitleja sai Rajul konkurendi vigastuse tõttu uue vastase

11.09

LHKK: liikumisharjumusi saab kujundada samamoodi kui hommikust hambapesu

11.09

Etioopia medalinõudleja MM sattus dopinguküsimuse tõttu ohtu

loetumad

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

11.09

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11.09

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

11.09

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

10.09

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

11.09

Tänak oli testikatse kiireim, sõitjad oludest päris selget pilti ei saanud

11.09

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

11.09

NHL-i täht lükkas tagasi rekordilise lepingu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo