Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

Hetkel maailmameistrivõistluste üldarvestuses neljandat kohta hoidev Ott Tänak sõnas neljapäeval Tšiili rallil viibides ajakirjanikele, et ei ole veel oma tuleviku osas otsust langetanud.

Kui veidi üle kuu aja tagasi Soome rallil sõnas Tänak, et on alustanud läbirääkimisi oma praeguse võistkonna Hyundaiga, siis Tšiilis jättis ta kaardid lahtisteks.

"Ausalt öeldes on mul endiselt kõik võimalused avatud," vahendab Rallit.fi eestlase sõnu. "Ma tahan sõita need mõned rallid veel ja vaadata, kuidas ma end tunnen ja kuidas tiimis asjad liiguvad. Pärast seda otsustan oma tuleviku üle."

Tänak sõidab Hyundai ridades teist aastat järjest ja kuulus võistkonda ka perioodil 2020-2022. Vahepealse ehk 2023. aasta veetis ta M-Sport Fordis. Maailmameistriks tuli eestlane 2019. aastal Toyotas.

Valitsev maailmameister ja Tänaku võistkonnakaaslane Thierry Neuville kinnitas mõne nädala eest, et jätkab Hyundais ka järgmisel hooajal. Erinevalt eestlasest on ta püsinud samas tiimis pikalt ehk alates 2014. aastast.