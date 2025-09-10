Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

Tennises puhtuse eest seisev organisatsioon ITIA (International Tennis Integrity Agency) teatas, et Hewittile määrati kahenädalane tegutsemiskeeld ja 30 000 Austraalia dollari (üle 16 500 euro) suurune rahatrahv, kuna ta mõisteti süüdi dopinguametniku tõukamises.

Vahejuhtum leidis aset eelmise aasta novembris Davise karikasarja finaalturniiril, kus Hewitt oli pärast Austraalia poolfinaalikaotust Itaaliale käitunud ebaviisakalt 60-aastase vabatahtliku dopinguametnikuga ning ametnikku ka tõuganud.

Jaanuaris esitati Hewittile süüdistus, kuid austraallane ütles, et tegemist oli enesekaitsega. ITIA sõltumatu tribunal leidis aga, et Hewitti käitumine ei olnud mõistlik ega proportsionaalne ning samuti polnud nende hinnangul tegemist enesekaitsega.

"Anti-dopingu ametnikud mängivad tennise puhtuses olulist rolli ja nad peaksid saama enda tööd teha füüsilist kontakti kartmata," ütles ITIA tegevjuht Karen Moorhouse. "Praegusel juhul mindi üle piiri ja meil ei jäänud muud üle kui tegutseda."

Hewitti tegutsemiskeeld kestab 24. septembrist 7. oktoobrini, mis tähendab, et ta ei tohi sel ajal tennisega seotud tegevustes osaleda – ta ei tohi kedagi treenida, kellelegi nõu anda, ise mängida, olla kapten ega mingis muus tennisega seotud rollis.

Austraalia võõrustab sel nädalavahetusel Sydneys Davise karikasarja kvalifikatsioonis Belgiat. Tribunali esimehe Michael Heroni teatel ei tahtnud nad Hewittit ülemäära karistada ja Austraalia meeskonna mänge mõjutada, seetõttu algab keeld hiljem.

Kahekordne slämmivõitja Hewitt võib talle määratud karistuse edasi kaevata, kuid ITIA teatel pole neil praegu andmeid, et ta plaaniks seda teha.