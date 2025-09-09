Protestijate tõttu lühendatud etapil võidutses Bernal, Mihkels 87.

Hispaania velotuuri 16. etapp oleks pidanud lõppema tõusuga Castro de Herville'i vaatamisplatvormi juurde, kuid korraldajad teatasid vaid mõned minutid enne etapi lõppu, et suure protestiaktsiooni tõttu tuleb etapp varakult lõpetada.

Umbes kolm kilomeetrit enne originaalset finišijoont oli kogunenud suur hulk Palestiina-meelseid protesteerijaid, kes olid muuseas tee täielikult blokeerinud.

Seega läbiti 16. etapil natuke vähem kui 160 kilomeetrit, esimesena ületas uue finišijoone Colombia rattur Egan Bernal, kes näitas otsustavatel meetritel Mikel Landast (Soudal Quick-Step) kiiremat jalga ning teenis ajaga 3:35.10 esikoha.

Bernal jõudis etapivõiduga märkimisväärse verstapostini, ta on nüüd kogunud etapivõidu kõigilt kolmelt suurtuurilt ja võitnud igal suurtuuril ka vähemalt ühe lühendatud etapi.

A big result Egan Bernal as he takes the win on Stage 16 of La Vuelta pic.twitter.com/QQJGWsiELz — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 9, 2025

Landale määrati võitjaga sama aega, esikolmikusse mahtus veel prantslane Brieuc Rolland (Groupama - FDJ), kes kaotas võitjale seitsme sekundiga. Nico Denz (Red Bull - BORA - hahnsgrohe) kaotas Bernalile juba minuti ja kahe sekundiga, sama ajaga lõpetas ka prantslane Clement Braz Afonso (Groupama - FDJ).

Punases liidrisärgis jätkab taanlane Jonas Vingegaard, kes elas üle väikese tehnilise ehmatuse, kui ta umbes 20 kilomeetrit enne finišit tiimikaaslase Ben Tulettiga rattaid vahetas. Vingegaard aga liigselt aega ei kaotanud ning lõpetas etapi 15. kohaga (+5.52).

Tema edu Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) püsis 48 sekundi peal, kolmandal kohal jätkab Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), kes kaotab liidrile kahe minuti ja 38 sekundiga.

Eestlane Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) lõpetas etapi 87. kohaga (+16.08), üldarvestuses jätkab ta 124. kohal (+3:00.02).

Hispaania velotuur jätkub kolmapäeval 143,2-kilomeetrise etapiga, mis viib velotuuri O Barco de Valdeorrast Alto de El Morrederosse. Rattureid ootab ees üks kolmanda kategooria tõus ning finišijoon asub 8,8-kilomeetrise esimese kategooria tõusu otsas.