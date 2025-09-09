X!

Protestijate tõttu lühendatud etapil võidutses Bernal, Mihkels 87.

Jalgrattasport
Egan Bernal
Egan Bernal Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgrattasport

Protestijate tõttu kaheksa kilomeetrit enne finišijoont lõpetatud Hispaania velotuuri 16. etapi (Poio - Mos. Castro de Herville; 167,9 km) võitis Egan Bernal (INEOS Grenadiers), üldliidrina jätkab Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Hispaania velotuuri 16. etapp oleks pidanud lõppema tõusuga Castro de Herville'i vaatamisplatvormi juurde, kuid korraldajad teatasid vaid mõned minutid enne etapi lõppu, et suure protestiaktsiooni tõttu tuleb etapp varakult lõpetada.

Umbes kolm kilomeetrit enne originaalset finišijoont oli kogunenud suur hulk Palestiina-meelseid protesteerijaid, kes olid muuseas tee täielikult blokeerinud.

Seega läbiti 16. etapil natuke vähem kui 160 kilomeetrit, esimesena ületas uue finišijoone Colombia rattur Egan Bernal, kes näitas otsustavatel meetritel Mikel Landast (Soudal Quick-Step) kiiremat jalga ning teenis ajaga 3:35.10 esikoha.

Bernal jõudis etapivõiduga märkimisväärse verstapostini, ta on nüüd kogunud etapivõidu kõigilt kolmelt suurtuurilt ja võitnud igal suurtuuril ka vähemalt ühe lühendatud etapi.

Landale määrati võitjaga sama aega, esikolmikusse mahtus veel prantslane Brieuc Rolland (Groupama - FDJ), kes kaotas võitjale seitsme sekundiga. Nico Denz (Red Bull - BORA - hahnsgrohe) kaotas Bernalile juba minuti ja kahe sekundiga, sama ajaga lõpetas ka prantslane Clement Braz Afonso (Groupama - FDJ).

Punases liidrisärgis jätkab taanlane Jonas Vingegaard, kes elas üle väikese tehnilise ehmatuse, kui ta umbes 20 kilomeetrit enne finišit tiimikaaslase Ben Tulettiga rattaid vahetas. Vingegaard aga liigselt aega ei kaotanud ning lõpetas etapi 15. kohaga (+5.52).

Tema edu Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) püsis 48 sekundi peal, kolmandal kohal jätkab Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), kes kaotab liidrile kahe minuti ja 38 sekundiga.

Eestlane Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) lõpetas etapi 87. kohaga (+16.08), üldarvestuses jätkab ta 124. kohal (+3:00.02).

Hispaania velotuur jätkub kolmapäeval 143,2-kilomeetrise etapiga, mis viib velotuuri O Barco de Valdeorrast Alto de El Morrederosse. Rattureid ootab ees üks kolmanda kategooria tõus ning finišijoon asub 8,8-kilomeetrise esimese kategooria tõusu otsas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

18:54

Protestijate tõttu lühendatud etapil võidutses Bernal, Mihkels 87.

08.09

Pühapäeval toimub Keilas olümpiakrossi karikasarja viimane etapp

08.09

Kruusasõidu Eesti meistriteks tulid Ärm ja Tuisk

07.09

Pedersen näitas sprindijalga, Vingegaard ja Mihkels lõpetasid tükk aega hiljem

07.09

Iisraeli rattameeskond vahetas Vueltal protesteerijate tõttu särke

07.09

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

06.09

Soler võitis Vuelta mägietapi soolorünnakuga

06.09

Pajur sprintis end Itaalias pjedestaalile, Laas Hiinas kolmas

05.09

Almeida edestas karmi lõputõusuga päeval Vingegaardi

05.09

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

05.09

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

04.09

Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

04.09

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

03.09

Vuelta etapivõitja jäi protestijate kartuses selgitamata

03.09

Hispaania tipprattur aeti vihale: olukord meenutab diktatuuri

02.09

Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi

02.09

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

01.09

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

31.08

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

sport.err.ee uudised

20:01

VIDEO | Vassiljev ja Teniste lahkusid väljakult valju aplausi saatel

19:50

VAATA OTSE | Eesti ja Andorra jätsid avapoolajal värava löömata Uuendatud

19:17

Türgi pääses Sengüni kolmikduubli toel EM-il poolfinaali

18:54

Protestijate tõttu lühendatud etapil võidutses Bernal, Mihkels 87.

18:21

Seeman ja Malõgina alustasid ITF-i turniiril võidukalt

17:55

Eesti kahepaat teenis U-23 EM-il kuuenda koha

17:22

Naiste käsipalli meistriliiga alustab: oleme seda pikalt oodanud

16:46

Tallinn toetab korvpalli EM-i korraldamist 1,7 miljoni euroga

16:14

Ühendkuningriigi esireketi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

15:40

Nottingham Forest vahetab peatreenerit

15:15

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

14:50

Mai Narva maletab Usbekistanis tippturniiril

14:30

Viimase minuti tabamus tõi Eesti rannakoondisele võidu Türgi üle

14:09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

13:57

Robin Jäätma tuli MM-il 16 hulka

13:13

Üleminutite värav tõi Tuneesiale koha MM-finaalturniiril

12:48

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

11:32

KUULA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta Uuendatud

11:09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

10:05

Järvela: Vassiljev on Eesti jalgpallikoondise ajaloo kõige mõjukam mängija

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo