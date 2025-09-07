X!

Tiisaar ja Korotkov pääsesid Poolas raske võiduga poolfinaali

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Eesti rannavõrkpallurid Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov pääsesid Poolas Varssavis peetaval Futures taseme MK-etapil poolfinaali.

Laupäeva õhtul toimunud veerandfinaalis sai Eesti paar 2:1 (33:31, 14:21, 15:13) jagu teise asetusega lätlastest Ardis Bedritis – Arturs Rinkevics. 54 minutit kestnud võitlus viis etapil 13. asetust omava Eesti paari seega poolfinaali, vahendab volley.ee.

Seal minnakse pühapäeva lõunal vastamisi kümnendana paigutatud noore Ukraina paariga Anton Moiseijev - Vitalii Savvin.

Eesti duo alustas otse põhiturniirilt, kus kuuluti D-alagruppi. Avakohtumises alistati 2:0 (21:18, 21:15) Leedu paar Arnas Rumsevicius – Karolis Palubinskas, kes omavad etapil neljandat paigutust. Seejärel mängiti alagrupi esikohale Poola paari Jakub Krzeminski – Szymon Pietraszeki (12. asetus) vastu ning ka see kohtumine lõppes Eesti duo 2:0 (25:23, 21:18) võiduga.

Toimetaja: Anders Nõmm

