X!

Verstappen hõivas Monzas parima stardiruudu

Vormelisport
Max Verstappen.
Max Verstappen. Autor/allikas: F1/X
Vormelisport

Vormel-1 MM-sarja etapil Itaalias Monza ringrajal stardib pühapäevases põhisõidus esikohalt valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen sõitis viimases sessioonis välja aja 1.18,792, mis tähistab ka uut rajarekordit. Hollandlase kõrvalt stardib McLareni piloot Lando Norris (+0,077) ning teisest stardireast saavad lähte sarja üldliider Oscar Piastri (McLaren; +0,190) ja Charles Leclerc (Ferrari; +0,215).

"Püüan endast alati maksimumi anda, kuid siin on väga raske ideaalset ringi kokku panna. Pidurdamisel on väga lihtne eksida," sõnas karjääri 45. kvalifikatsiooni võidu teeninud Verstappen. "Auto on kogu nädalavahetuse jooksul järjest paremini töötanud ja see teeb mind põhisõidu eel väga rahulikuks ja rõõmsaks."

Norris möönis, et oleks saanud paremini. "Max on olnud kogu nädalavahetuse väga kiire. Samas tema puhul pole see mingi üllatus. Minu jaoks kulges kvalifikatsioon üsna kõikuvalt. Liiga palju vigu siin-seal."

"Maxist möödumine saab kindlasti olema suur väljakutse. Ringide lõikes on nad lõpuks sama kiired kui meie. Mingeid imesid ma ei oota. Meil on seljataga ka Ferrarid, kes tahavad ettepoole trügida," lisas Norris.

Pühapäevane võidusõit algab Eesti aja järgi kell 16.00.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

vormeliuudised

19:08

Verstappen hõivas Monzas parima stardiruudu

16:21

Aroni tiimikaaslane sõlmis Alpine'iga pika lepingu

05.09

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

04.09

IndyCari täht üritab F2 kaudu vormel-ühte murda

03.09

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

31.08

Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

30.08

Piastri napsas Norrise ees parima stardikoha

26.08

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

10.08

Soomer sõitis Pärnus uue tippmargi, ajaloolisi vormeleid oli rekordarv

08.08

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

06.08

Aroni tiimikaaslane tegi testil avarii

05.08

Nädalavahetusel näeb Pärnus võistlemas ajaloolisi Eesti vormeleid

05.08

Paul Aron istus ka teisipäeval F1 masinasse

sport.err.ee uudised

19:43

Suvebiatloni sprindikuninga- ja kuninganna tiitli pälvisid Kehva ja Külm

19:08

Verstappen hõivas Monzas parima stardiruudu

18:38

Türgi võrkpallinaised jõudsid esmakordselt MM-il finaali

18:15

Martin Dorbek naaseb Kalev/Cramosse 14. hooajaks

17:49

Gerd Kiili: peame pingutama, et meie korvpall oleks aastaringselt kõrgel tasemel

17:15

Teisel poolajal ärganud Saksamaa pääses oodatult veerandfinaali

16:47

Suri Kanada hokikuulsus Ken Dryden

16:21

Aroni tiimikaaslane sõlmis Alpine'iga pika lepingu

15:55

Caitlin Clarki hooaeg kuulutati vigastuse tõttu lõppenuks

15:24

WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

14:51

Suurepärases hoos Glinka pääses esmakordselt Challengeri turniiril finaali

14:31

Rattalt kukkunud Enrique peab operatsioonilaual käima

14:00

Türgi oli otsustavatel hetkedel südikast Rootsist parem

13:28

Toila rahvajooksu võitsid Šalkauskas ja Kukk

12:56

Kalev/Cramo lisas koosseisu veel ühe ameeriklase

loetumad

05.09

Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat Uuendatud

05.09

Rannula vaatab MM-valiksarja poole: loodan, et suudame punti koos hoida Uuendatud

14:00

Türgi oli otsustavatel hetkedel südikast Rootsist parem

05.09

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

00:13

VIDEO | Eesti pidi Itaalias 35 minutiga võrgust korjama viis palli

08:42

Sinner ja Alcaraz mängivad USA lahtiste finaalis ka edetabeli esikoha nimel

05.09

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

14:51

Suurepärases hoos Glinka pääses esmakordselt Challengeri turniiril finaali

05.09

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

05.09

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo