Verstappen hõivas Monzas parima stardiruudu

Verstappen sõitis viimases sessioonis välja aja 1.18,792, mis tähistab ka uut rajarekordit. Hollandlase kõrvalt stardib McLareni piloot Lando Norris (+0,077) ning teisest stardireast saavad lähte sarja üldliider Oscar Piastri (McLaren; +0,190) ja Charles Leclerc (Ferrari; +0,215).

"Püüan endast alati maksimumi anda, kuid siin on väga raske ideaalset ringi kokku panna. Pidurdamisel on väga lihtne eksida," sõnas karjääri 45. kvalifikatsiooni võidu teeninud Verstappen. "Auto on kogu nädalavahetuse jooksul järjest paremini töötanud ja see teeb mind põhisõidu eel väga rahulikuks ja rõõmsaks."

Norris möönis, et oleks saanud paremini. "Max on olnud kogu nädalavahetuse väga kiire. Samas tema puhul pole see mingi üllatus. Minu jaoks kulges kvalifikatsioon üsna kõikuvalt. Liiga palju vigu siin-seal."

"Maxist möödumine saab kindlasti olema suur väljakutse. Ringide lõikes on nad lõpuks sama kiired kui meie. Mingeid imesid ma ei oota. Meil on seljataga ka Ferrarid, kes tahavad ettepoole trügida," lisas Norris.

Pühapäevane võidusõit algab Eesti aja järgi kell 16.00.