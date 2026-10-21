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Uku Jürjendali vastane sattus haiglasse

Võitlussport
Uku Jürjendal.
Uku Jürjendal. Autor/allikas: Virko Veskoja.
Võitlussport

24. oktoobril Tallinnas Unibet Arenal toimuva The Clash 5 võitlusõhtu peamatšis pidi Eesti raskekaallane Uku Jürjendal kohtuma Saksamaa poksijaga, kuid vaid mõned päevad enne võistlust selgus, et vastane on sattunud haiglasse ega saa puuri astuda.

The Clash 5 matšide kokkupanija Mihkel Mihkelson sai ootamatu teate hilisõhtul ning alustas Estonian Fighters Agency mänedžeri Toomas Linnuga kohe uue vastase otsinguid. Võimalike vastaste leidmiseks võeti ühendust mitme Euroopa riigi sportlaste ja nende esindajatega.

"Kui selle uudise sain, oli kell pool kaksteist öösel. Korra naerad, pigem ei nuta, ja siis vaatad asjale otsa, et mis nüüd teha annab. Minu käes oli Tšehhi, Montenegro, Bulgaaria ja Saksamaa, Toomasel oli Suurbritannia ja muid riike veel. Euroopa oli jaotatud, üks oli ühel pool saali, teine teisel pool saali ja tegutsesime," kirjeldas Mihkelson kiireid läbirääkimisi.

Uueks vastaseks kinnitatud Kristian Lichner on 191 sentimeetri pikkune ja kaalub 95 kilogrammi. Slovakkia poksija treenib Prahas Titan Boxingu klubis Saša Carvati juhendamisel ning on Mihkelsoni sõnul Slovakkia edetabeli esinumber. Võitlusspordiga alustas ta 17-aastaselt maadluses ning on tänaseks profipoksis saavutanud kuus võitu ilma ühegi kaotuseta.

Lichneri sõnul on kohtumine Jürjendaliga võimalus tõestada, et ta suudab edukalt võistelda ka raskekaalus. Mihkelsoni hinnangul ei vähenda vastasevahetus peamatši sportlikku taset, vaid võib muuta kohtumise isegi põnevamaks, sest eestlase vastu astub kaotuseta poksija, kelle kuuest võidust viis on tulnud nokaudiga.

Jürjendaliga rahvusvahelistes treeninglaagrites, sealhulgas Tyson Fury laagris, koostööd teinud Estonian Fighters Agency mänedžeri Toomas Linnu sõnul ei muuda viimase hetke vastase vahetus eestlase võitlusplaani. "Uku-suguse sportlase jaoks võib vastane vahetuda, aga ega see meie plaani ja strateegiat ju ei muuda. Uku tuleb ringi ja teeb oma töö ära, nagu Uku alati on teinud," kinnitas Linnu.

Uku Jürjendali ja Kristian Lichneri kohtumine toimub laupäeval, 24. oktoobril Unibet Arenal peetava The Clash 5 võitlusõhtu peamatšina. Rahvusvahelisel võitlusõhtul peetakse kokku 15 matši neljal võitlusspordialal, sündmust juhib näitleja Pääru Oja ning võitlusõhtust teeb otseülekande Delfi.

Toimetaja: Henrik Laever

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