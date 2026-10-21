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Levadia sõlmis uue kolmeaastase lepingu ka väravavahiga

Premium liiga
Karl Andre Vallner.
Karl Andre Vallner. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Eesti meistritiitli kindlustanud Tallinna Levadia ja meeskonna esiväravavaht Karl Andre Vallner pikendasid lepingut. Uus kontraht kehtib kolm hooaega.

Varasemalt Tallinna Kalevit esindanud Vallner on lõpetamas Levadias oma kuuendat hooaega. Ta on pidanud praeguse koduklubi eest 197 Premium liiga mängu ning võitnud kolm Eesti meistritiitlit, kaks Tipneri karikat ja kaks superkarikat. Terve oma senise karjääri jooksul kokku on Vallner saanud Premium liigas kirja 278 kohtumist ja 106 nullimängu, vahendab Soccernet.ee.

Levadia teatas hiljuti uue kolmeaastase lepingu sõlmimisest ka paremkaitsja Frank Liivakuga.

Toimetaja: Henrik Laever

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