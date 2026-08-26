Poleemikat tekitanud endist NBA mängijat ei lubata Chicago Sky areenile

WNBA-s tekitab viimasel ajal palju diskussiooni transsooliste küsimus naiste spordis. Kuigi liigas ei mängi ühtki sellist mängijat, siis teatas Indiana Feveri korvpallur Sophie Cunningham hiljuti, et ta on nende kaasamise vastu. Chicago Sky mängija Natasha Cloud on aga tuntud kui LGBTQ+ kogukonna eestkõneleja.

Mõne päeva eest toimunud Chicago ja Indiana naiskonna kohtumisel istus platsi kõrval ka Enes Kanter Freedom ehk endise nimega Enes Kanter, kes on ise pallinud 11 hooaega NBA-s ja on avaldanud vastuseisu transsooliste kaasamisele naiste võistlustele. Mängul kandis ta särki, kust võis lugeda naise definitsiooni sõnastikust: "naine, nimisõna - täiskasvanud naissoost inimene".

Kohtumise jooksul tekkis ühe time-out'i ajal aga konflikt Kanter Freedomi ja Cloudi vahele, misjärel jooksid mängu ametnikud ja turvatöötajad nende vahele. Võistkonnakaaslased toimetasid Cloudi eemale ja Kanter Freedom eemaldati tribüünilt.

Sky naiskonna omanik Michael Alter rääkis teisipäeval ajakirjandusega ja avaldas kartust, et Kanter Freedom loodab Cloudi provotserida. "Ta on meile ühemõtteliselt näidandu, et tal on potentsiaali olla ohuks," sõnas Alter. "Et ta ei suuda end sellisel määral kontrollida, et tunneksime end mugavalt. Ta võib uuesti väljakule ja mängijate suunas astuda."

"See on aluseks sellele, et me ei luba tal enam meie hoonesse siseneda, kuni ta suudab tõestada vastupidist."

34-aastane Cloud postitas kohtumise järel ühismeediasse ka avalduse: "See on igale transsoolisele lapsele/inimesele - te olete osa minu kogukonnast ja hõimust. Te kuulute siia. Teid armastatakse. Te olete nähtud. Te olete täiuslikud just sellistena, nagu te olete. Ja ma kaitsen teid alati."

Ka Chicago Sky kodusaalist lahkuma sunnitud Kanter Freedom võttis pärast seda sõna. "Mind visati just WNBA mängult välja, sest toetasin naisi!" kirjutas ta oma X-i kontol. "Võtkem see teadmiseks, Ameerika."

Kanter Freedom ja teine endine NBA mängija Royce White on ka teatanud, et kavatsevad protestiks osaleda 2027. aasta WNBA talendikorjes. Mõlemad on väitnud, et identifitseerivad endid nüüd naistena.