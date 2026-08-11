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WNBA transsooliste sportlaste vaidlus: endine NBA mängija kandideerib drafti

Korvpall
Enes Kanter Freedom
Enes Kanter Freedom Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

WNBA hooaja keskel on USA naiste korvpallis puhkenud vaidlus selle üle, millistel tingimustel saavad transsoolised sportlased liigas mängida. Teema tõusis päevakorda pärast Indiana Feveri mängija Sophie Cunninghami sõnavõttu ning nüüd teatas endine NBA mängija Enes Kanter Freedom, et kandideerib WNBA drafti.

Cunningham ütles juulis ESPN-ile, et soovib kaitsta noori tüdrukuid, kes tema hinnangul ei peaks spordis bioloogiliste meestega võistlema. Hiljem ütles ta, et transsooliste sportlaste naiste spordis võistlemise keelamine on tema hinnangul terve mõistus.

Cunninghami sõnavõtud tekitasid USAs palju vastukaja. Talle avaldasid toetust president Donald Trump ja asepresident JD Vance, samal ajal kui WNBA mängijate ühendus mõistis hukka transsooliste kogukonna ründamise ning kinnitas oma toetust võrdsusele ja kaasatusele.

Vaidlus on seda tähelepanuväärsem, et WNBA-s pole seni mänginud ühtegi avalikult transsoolist naist.

WNBA kollektiivlepingus seisab, et liigas võivad mängida ainult naised. Samas pole täpsemalt kirjas, kuidas määratakse kindlaks, kes selle tingimuse alla kuulub ja millised reeglid kehtivad transsoolistele sportlastele.

WNBA volinik Cathy Engelbert saatis väidetavalt klubidele memo, milles teatas, et teemat arutatakse lähiajal meeskondade juhtidega. Engelberti sõnul on WNBA mängijate reeglid erinevalt mitmest teisest spordialast kokku lepitud liiga ja mängijate ühenduse vahel.

Just reeglite ebaselgusele juhtis tähelepanu 11 hooaega NBA-s mänginud Kanter Freedom.

"Kui piisab vaid sellest, et sa oma nime avalikustad, siis vastan ma kõigile WNBA-s võistlemiseks vajalikele nõuetele," kirjutas ta sotsiaalmeedias ja teatas, et kandideerib WNBA drafti.

Kanter Freedom lõpetas NBA-karjääri 2022. aastal Boston Celticsis. Ta rõhutas, et tema eesmärk pole kedagi mõnitada, vaid näidata, et kehtivaid reegleid tuleks tema hinnangul kõigile võrdselt rakendada.

Päev hiljem teatas drafti kandideerimisest ka endine NBA mängija Royce White, kes sai NBA-s kirja vaid kolm mängu. White ütles seejuures, et identifitseerib end korvpalli eesmärgil vahel naisena.

Cunninghami sõnavõtud on toonud kaasa väiksemaid proteste WNBA mängudel. Samal ajal on mitmed mängijad ja treenerid avaldanud transsooliste sportlaste suhtes toetust.

Minnesota Lynxi peatreener ja president Cheryl Reeve kandis ühel mängul särki kirjaga "Trans Kids Belong". Reeve on öelnud, et tema arvates on probleemne väita, nagu oleksid transsoolised sportlased naiste spordi suurim mure.

Golden State Valkyriesi mängija Gabby Williams ütles, et tervitaks transsoolist sportlast nii enda meeskonnas kui ka vastasvõistkonnas.

Cunningham ja Reeve on teemat ka omavahel arutanud. Cunninghami sõnul lõppes vestlus vastastikuse austusega.

Cunningham on samal ajal tunnistanud, et kogu tähelepanu on muutunud tema jaoks segavaks. Ta tahaks keskenduda taas korvpallile, kuid WNBA-lt oodatakse üha enam selgitust, millised reeglid transsooliste sportlaste kohta tegelikult kehtivad.

WNBA arutelu toimub ajal, mil mitmed spordialad on viimastel aastatel transsooliste naiste osalemist naiste võistlustel piiranud.

Näiteks kergejõustikus, jalgrattaspordis ja veespordis on transsoolistele naistele naiste kategoorias võistlemisele seatud ranged piirangud või kehtestatud täielik keeld.

Ka USAs on president Donald Trumpi korraldusega keelatud transsoolistel naistel ja tüdrukutel osaleda naiste spordikategooriates koolides, ülikoolides ja noortespordis. Profisporti see korraldus ei hõlma.

WNBA peab nüüd otsustama, kas praegused reeglid on piisavalt selged või vajavad täpsustamist. Seni pole liiga andnud avalikku vastust küsimusele, mida täpselt tähendab WNBA reegel, mille järgi võivad liigas mängida ainult naised.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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