WNBA karistas Caitlin Clarki kõri piirkonda löönud mängijat mängukeeluga

WNBA määras Phoenix Mercury mängijale Alyssa Thomasele ühemängulise võistluskeelu pärast seda, kui ta lõi kolmapäevases kohtumises Indiana Feveri korvpallurit Caitlin Clarki rusikaga kõri piirkonda.

Juhtum leidis aset Phoenixi 111:109 võidumängus Indiana üle. Kuigi kohtunikud Thomase tegevust mängu ajal ei karistanud, vaatas WNBA olukorra hiljem videost üle, liigitas selle teise astme raske rikkumisena ning määras Thomasile ühemängulise võistluskeelu.

Clark sai samas kohtumises veel mitu tugevat kontakti ning lahkus kolmanda veerandi keskel seljaprobleemide tõttu mängust. Ta enam väljakule ei naasnud.

Indiana peatreener Stephanie White kritiseeris pärast kohtumist teravalt kohtunike tegevust, leides, et nad ei kaitse Clarki väljakul samamoodi nagu teisi mängijaid. "Meil on põlvkonna talent ja WNBA superstaar, kelle vastu tehakse selliseid odavaid lööke. See on täiesti lubamatu. Rusika löök kurku on hullumeelne ja ohtlik," sõnas White.

Thomas jätab mängukeelu tõttu vahele laupäevase võõrsilmängu Toronto Tempo vastu.

24-aastane Clark valiti 2024. aasta WNBA draftis esimese valikuna pärast rekordilist ülikoolikarjääri Iowa ülikoolis. Samal hooajal pälvis ta aasta uustulnuka auhinna. Tänavu on ta kõigis 17 mängus kuulunud algviisikusse ning kogunud keskmiselt 21,2 punkti, 8,2 korvisöötu ja neli lauapalli.