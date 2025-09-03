Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

Tegemist on Aroni kolmanda korraga sel hooajal vabatreeningust osa võtta, aga kui juulis Silverstone'is ja augustis Hungaroringil tegi ta seda Kick-Sauberi masinas, siis nüüd esimest korda kodutiimi Alpine'i vormelis.

Põnevil Aron istub tiimi põhisõitja Franco Colapinto tööpaigale. "Olen kõiki väga hästi tundma õppinud alates sellest hetkest, kui minust sai eelmise aasta lõpus test- ja varusõitja ning hindan meeskonna usaldust, kes lubas mind esimesel vabatreeningul sõitma," sõnas eestlane.

"Püüan teha võimalikult head tööd, et aidata autot nädalavahetuseks ette valmistada ja olla parimas kohas, et oleksime võistlusnädalavahetusel algusest peale konkurentsis," jätkas Aron. "Isiklikus plaanis oleks suurepärane tugineda simulaatorist ja testimisvõimalustest saadud kogemustele."

"Teen kõik endast oleneva, et sessioon oleks nauditav ja produktiivne nii mulle endale kui ka tiimile."

Itaalia GP sõidetakse pühapäeval, 7. septembril. Esimene vabatreening on kavas reedel, 5. septembril.