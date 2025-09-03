X!

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

Vormelisport
Paul Aron
Paul Aron Autor/allikas: SCANPIX / Hasan Bratic/SIPA
Vormelisport

Eesti vormelisportlane Paul Aron osaleb sel nädalal Itaalias legendaarsel Monza ringrajal peetaval vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil esimesel vabatreeningul.

Tegemist on Aroni kolmanda korraga sel hooajal vabatreeningust osa võtta, aga kui juulis Silverstone'is ja augustis Hungaroringil tegi ta seda Kick-Sauberi masinas, siis nüüd esimest korda kodutiimi Alpine'i vormelis.

Põnevil Aron istub tiimi põhisõitja Franco Colapinto tööpaigale. "Olen kõiki väga hästi tundma õppinud alates sellest hetkest, kui minust sai eelmise aasta lõpus test- ja varusõitja ning hindan meeskonna usaldust, kes lubas mind esimesel vabatreeningul sõitma," sõnas eestlane.

"Püüan teha võimalikult head tööd, et aidata autot nädalavahetuseks ette valmistada ja olla parimas kohas, et oleksime võistlusnädalavahetusel algusest peale konkurentsis," jätkas Aron. "Isiklikus plaanis oleks suurepärane tugineda simulaatorist ja testimisvõimalustest saadud kogemustele."

"Teen kõik endast oleneva, et sessioon oleks nauditav ja produktiivne nii mulle endale kui ka tiimile."

Itaalia GP sõidetakse pühapäeval, 7. septembril. Esimene vabatreening on kavas reedel, 5. septembril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

vormeliuudised

17:17

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

31.08

Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

30.08

Piastri napsas Norrise ees parima stardikoha

26.08

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

10.08

Soomer sõitis Pärnus uue tippmargi, ajaloolisi vormeleid oli rekordarv

08.08

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

06.08

Aroni tiimikaaslane tegi testil avarii

05.08

Nädalavahetusel näeb Pärnus võistlemas ajaloolisi Eesti vormeleid

05.08

Paul Aron istus ka teisipäeval F1 masinasse

03.08

Boksitaktika mängis võidu Norrisele, Leclerc kukkus neljandaks

02.08

Leclerc valmistas Hungaroringil üllatuse

02.08

VIDEO | Verstappen viskas ootamatu leiu rajale ja sai karistada

02.08

Reedestel vabatreeningutel domineeris Lando Norris

sport.err.ee uudised

18:42

Konkurentide sobiv skoor viis Rootsi korvpallikoondise edasi Uuendatud

18:10

Treier: praegu tundub, et siit pole midagi positiivset kaasa võtta

18:09

Itaalia võrkpallinaised jätkavad MM-il hirmkindlalt

17:55

Jõesaar: 17 pallikaotust on sellises mängus väga-väga palju

17:44

Tass vastaste tähe eemaldamisest: arvasime, et mäng hakkab kergemaks minema

17:29

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes

17:17

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

16:49

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

16:38

Kalevi spordihallis toimub endiseid tennisetippe kaasav šõumäng

15:37

Glinka alistas Prantsusmaal maailma 70. reketi, Lajal samuti võidukas

14:53

Gündogan jättis teist korda Man Cityga hüvasti

14:21

Žalgirise kauaaegne mängujuht siirdus Kreekasse

13:41

Kyrgios alustas sõnasõda Sabalenkaga: kas tõesti arvate, et pean 100% pingutama?

12:53

Kajak ja Jeets näitasid kuulsal ringrajal tugevaid tulemusi

12:25

Erling Haaland valutas endise koduklubi pärast südant: ma ei suuda uinuda

loetumad

16:49

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

02.09

Uisutreener süüdistustest: konkurendid tahavad meid hävitada Uuendatud

02.09

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

10:13

Eesti maletaja kolis Venemaa lipu alla

02.09

Rannula Portugali mängu eel: me ei tohi kedagi liigselt respekteerida

02.09

Sloveenia jõudis Doncici vedamisel EM-il kaheksandikfinaali

02.09

Antetokounmpota Kreeka sai EM-il esimese kaotuse

01.09

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

09:05

Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo