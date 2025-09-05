Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

Velotuuril on kokku kolm etappi. Teisel etapil on pikkust 94,8 kilomeetrit.

Suures grupifinišis järgnesid Pitale serblane Dušan Rajovic (Team Solution Tech – Vini Fantini) ja hollandlane Jesper Rasch (Parkhotel Valkenburg). Teistest Quick Pro Teamis sõitvatest eestlastest sai Oskar Nisu 42., Karl Patrick Lauk 51., Oskar Küüt 98. ja Gleb Karpenko 99. koha, kirjutab ejl.ee.

Hiinas alanud Shanghai velotuuri (UCI 2.2) avaetapil (95,3 km) võidutses Ecuadori rattur Cristian David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team; 1:56.27). Martin Laas (Quick Pro Team) sai seitsmenda ja Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) kümnenda koha.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: