Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse
Hiinas alanud Shanghai velotuuri (UCI 2.2) avaetapil (95,3 km) võidutses Ecuadori rattur Cristian David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team; 1:56.27). Martin Laas (Quick Pro Team) sai seitsmenda ja Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) kümnenda koha.
Suures grupifinišis järgnesid Pitale serblane Dušan Rajovic (Team Solution Tech – Vini Fantini) ja hollandlane Jesper Rasch (Parkhotel Valkenburg). Teistest Quick Pro Teamis sõitvatest eestlastest sai Oskar Nisu 42., Karl Patrick Lauk 51., Oskar Küüt 98. ja Gleb Karpenko 99. koha, kirjutab ejl.ee.
Velotuuril on kokku kolm etappi. Teisel etapil on pikkust 94,8 kilomeetrit.
Itaalias alanud Giro della Regione Friuli Venezia Giualia velotuuri (UCI 2.2) esimesel etapil (156 km) teenis kodupubliku rõõmuks võidu Marco Manenti (Team Hoppla; 3:28.29). Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) finišeeris 20. positsioonil. Reedel sõidetakse velotuuril 167 kilomeetrit marsruudil Porpetto – Teor.
Toimetaja: Henrik Laever