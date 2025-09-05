X!

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

Jalgrattasport
Martin Laas
Martin Laas Autor/allikas: Quick Pro Team/Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Jalgrattasport

Hiinas alanud Shanghai velotuuri (UCI 2.2) avaetapil (95,3 km) võidutses Ecuadori rattur Cristian David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team; 1:56.27). Martin Laas (Quick Pro Team) sai seitsmenda ja Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) kümnenda koha.

Suures grupifinišis järgnesid Pitale serblane Dušan Rajovic (Team Solution Tech – Vini Fantini) ja hollandlane Jesper Rasch (Parkhotel Valkenburg). Teistest Quick Pro Teamis sõitvatest eestlastest sai Oskar Nisu 42., Karl Patrick Lauk 51., Oskar Küüt 98. ja Gleb Karpenko 99. koha, kirjutab ejl.ee.

Velotuuril on kokku kolm etappi. Teisel etapil on pikkust 94,8 kilomeetrit.

Itaalias alanud Giro della Regione Friuli Venezia Giualia velotuuri (UCI 2.2) esimesel etapil (156 km) teenis kodupubliku rõõmuks võidu Marco Manenti (Team Hoppla; 3:28.29). Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) finišeeris 20. positsioonil. Reedel sõidetakse velotuuril 167 kilomeetrit marsruudil Porpetto – Teor.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

14:26

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

12:07

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

04.09

Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

04.09

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

03.09

Vuelta etapivõitja jäi protestijate kartuses selgitamata

03.09

Hispaania tipprattur aeti vihale: olukord meenutab diktatuuri

02.09

Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi

02.09

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

01.09

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

31.08

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

31.08

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

31.08

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile

30.08

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

29.08

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

29.08

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

29.08

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

29.08

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

sport.err.ee uudised

17:13

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

16:40

Ojakäär alistas Egiptuses teise asetusega kohaliku mängija

16:11

Glinka teenis Prantsusmaal senise karjääri kaalukaima võidu, Lajal kaotas Uuendatud

15:28

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub neljakordse maailmameistri Itaaliaga Uuendatud

15:01

Ararat loobus naiste Meistriliiga mängudest

14:26

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

13:56

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

12:41

Maik-Kalev Kotsar valiti koduklubis kaptenite gruppi

12:07

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

11:34

"Spordis ainult tüdrukud" | Mis toob tüdrukuid sporditoimetusse praktikale?

11:27

Sarivõitja Scariolo: minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn

10:22

Heategevuslik Teatejooks avab Eestis Euroopa Spordinädala

09:50

Super Bowli võitja Eagles alustas uut hooaega edukalt

09:17

Uruguay, Colombia ja Paraguay kindlustasid MM-pileti

08:41

Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

08:04

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

04.09

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

04.09

Poksiajaloo must plekk sai tõeliselt südamliku pöörde

04.09

IndyCari täht üritab F2 kaudu vormel-ühte murda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo