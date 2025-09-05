Sarivõitja Scariolo: minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn

Hispaania kaotas neljapäeval EM-finaalturniiri viimases alagrupivoorus Kreekale 86:90 ja piirdus 48 aasta pikkuse pausi järel alagrupifaasiga. 16 parema sekka mittejõudmine tähendas nende jaoks 1935. aastal alguse saanud turniiri aegade halvimat tulemust – 1959. aastal lõpetati 15. kohaga.

64-aastane Scariolo teatas juba juulis, et lahkub EM-finaalturniiri järel ametist, kui sõlmis kolme aasta pikkuse lepingu Madridi Realiga. Ebaõnnestunud etteastest EM-il hoolimata usub legendaarne juhendaja, et Hispaania koondisel seisab ees helge tulevik.

"Mitte keegi ei soovi oma viimast mängu kaotada," tunnistas Scariolo neljapäevase mängu järel. "Mul pole sõnu kirjeldamaks, kui uhke ma olen oma mängijate üle. Suutsime 15-punktilisest kaotusseisust välja tulla ja lõpuni võidelda – see oli uskumatu pingutus! Mängu lõpus oli meil platsil kaks 19-aastast (Sergio de Larrea ja Mario Saint-Supery - ERR). See ei olnud juhus. Nad väärisid neid minuteid, sest nemad on meie tulevik. Rõõm oli näha, kuidas noored said võimaluse ja kasutasid selle maksimaalselt ära."

"Keegi teine tuleb neid juhendama, kuid mina ütlesin mängijatele, et hoidke kokku, armastage seda särki ja uskuge töösse, mida alaliit teeb. Mina tahan 15 aasta jooksul kogutud suhteid säilitada. Need on mulle väga väärtuslikud. Minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn," lisas Scariolo.

Scariolo juhendas Hispaania koondist esimest korda aastatel 2009 kuni 2012 ning tema teine ametiaeg algas 2015. aastal. Scariolo käe all võideti 2019. aastal maailmameistritiitel, neli EM-tiitlit (2009, 2011, 2015, 2022) ning olümpiahõbe (2012) ja -pronks (2016). Kui temalt uuriti, millise sõnumi ta oma järeltulijale jätaks, tõi Scariolo välja muutuse, mida tema Hispaania korvpallis nägi.

"Kui saabusin 1997. aastal Hispaaniasse, siis nägin ilusat korvpalli, kuid hämmastavalt vähe konkurentsivõimet. Siis tuli peale 1980. aastatel sündinud põlvkond, kes näitas, et hispaanlased mitte ainult ei mängi korvpalli, vaid suudavad ka võita. Sellest saigi meie DNA – me ei anna kunagi alla. Pole vahet, kes on vastas, mis on seis või kui palju on vigastusi. Me ei anna kunagi alla. Ja mis veel tähtsam – ühtsus. "Hispaania" rinnal on tähtsam kui perekonnanimi seljal. Seda suhtumist peame edasi andma ka noortele."

Scariolo avaldas lõpetuseks austust Kreeka koondisele. "Neil on suurepärane koosseis ja vapustav superstaar. Paberi peal on nad vaieldamatult üks Euroopa tugevamaid tiime," sõnas Scariolo. "Jälgin EM-i edasi. Saksamaa on võimas ja kuigi Prantsusmaal on palju vigastusi, siis neid ei saa kunagi maha kanda. Loomulikult on silma jäänud ka Sloveenia, kellel on üks maailma parimaid mängijaid."

Hispaania konkurentsist välja lülitanud Kreeka kohtub pühapäeval kaheksandikfinaalis Iisraeliga.