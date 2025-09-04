X!

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

Korvpall
Hispaania korvpallikoondis
Hispaania korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Hispaania korvpallikoondis kaotas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri viimases alagrupivoorus Kreekale 86:90 (20:31, 15:19, 28:18, 23:22) ja langes välja.

Viimase kohtumise eel vajas tiitlikaitsja Hispaania 16 hulka jõudmiseks kindlasti võitu, aga jäi juba esimesel veerandil suurelt taha ja kaotas poolaja 15 punktiga 35:50.

Viimase perioodi alguseks vähendati vahe viiele silmale ja neljandal veerandil jõuti mõnel korral ühe-punktiga juhtimagi, aga otsustavatel hetkedel oli Kreeka siiski parem.

Seejuures viimasel minutil tabas Hispaania kaheksast vabaviskest vaid kaks. Näiteks Juancho Hernangomez teenis kolm vabaviset, aga kõik läksid mööda.

Giannis Antetokoumpo panustas Kreeka võitu 25 punkti, 14 lauapalli ja üheksa resultatiivse sööduga. Tyler Dorsey arvele jäi 22 silma. Hispaania parim oli 14 punktiga Jaime Pradilla.

Hispaania polnud 1999. aastast alates ehk 11 korda järjest isegi poolfinaalist kõrvale jäänud. 16 parema mittejõudmine tähendab nende jaoks 1935. aastal alguse saanud turniiri aegade halvimat tulemust - 1959. aastal lõpetati 15. kohaga.

Tulemus tähendas, et C-grupi võitis Kreeka (4-1), kelle kannul pääsesid edasi Itaalia (4-1), Bosnia ja Hertsegoviina (3-2) ning Gruusia (2-3).

Kuigi sarnaselt Gruusiale teenis kaks võitu ka Hispaania, siis otsustavaks sai omavahelise mängu kaotus avavoorus. Küpros pidi tunnistama kõigi viie vastase paremust.

Belgia oli D-alagrupi viimases voorus parem Poolast 70:69 (16:17, 23:16, 19:25, 12:11), kuid see koondist kaheksandikfinaali ei aidanud. Emmanuel Lecomte tõi võitjatele 19 silma, Mateusz Ponitka panustas poolakate hüvanguks 16 punktiga.

D-alagrupi võitis Prantsusmaa (4-1), kellele järgnesid Poola (3-2), Sloveenia (3-2) ja Iisrael (3-2). Välja jäid Belgia (2-3) ja Island (0-5).

Sellega said paika ka kõik kaheksandikfinaalide paarid: vastamisi lähevad Türgi - Rootsi, Saksamaa - Portugal, Leedu - Läti, Serbia - Soome, Kreeka - Iisrael, Poola - Bosnia ja Hertsegoviina, Itaalia - Sloveenia ja Prantsusmaa - Gruusia.

Toimetaja: Siim Boikov

