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Madridi Realist lahkunud tipptreener liitub Doncici Itaalia projektiga

Korvpall
Sergio Scariolo
Sergio Scariolo Autor/allikas: SCANPIX/Acero/AlterPhotos/ABACA
Korvpall

Eelmisel hooajal Hispaania korvpallihiidu Madridi Reali juhendanud Sergio Scariolo lõi käed Donnie Nelsoni ja Luka Doncici BC Roma projektiga.

65-aastane itaallane juhendas Reali esimest korda juba 1999-2002 ning võttis pärast 23-aastast pausi, mille jooksul tuli näiteks Hispaania koondisega maailmameistriks ja aitas meeskonna olümpiafinaali, eelmisel hooajal taas klubi üle. Real jäi aga esimest korda pärast hooaega 2010/11 trofeeta ja Scariolo lahkus juuli alguses ametist.

Kolmapäeval teatas BC Roma, et Scariolo on meeskonnaga liitunud strateegilises rollis. BC Roma peatreenerina jätkab tööd Alessandro Magro, Scariolost saab klubi korvpallistrateegia erinõustaja.

BC Roma on uus ja ambitsioonikas Itaalia korvpalliprojekt, mis sündis kuus nädalat tagasi, mil endise Dallas Mavericksi spordidirektori Donnie Nelsoni ja Sloveenia korvpallitähe Luka Doncici osalusel grupp ostis Cremona Vanoli kõrgliigalitsentsi ja kolis meeskonna pealinna. Ühtlasi mängitakse uuel hooajal ka EuroCupi.

"Mul on äärmiselt hea meel, et saan oma kogemustega aidata projekti, mis keskendub üleüldise korvpallikultuuri arendamisele. Aitan arengustrateegiate, noortetöö ja pikaaegse mudeli loomisega: Alessandro Magrole ja tema taustajõududele jääb täielik kontroll esindusmeeskonna tegemiste üle, mina panustan konsultandina," kommenteeris Scariolo kolmapäeval.

Ühtlasi kinnitas Hispaania neljal korral Euroopa meistriks aidanud Scariolo, et tema treenerikarjäär ei ole uuele ametile vaatamata lõppenud. "Olen ja jään treeneriks ning see on jätkuvalt minu karjääriteeks. Olen praegu lihtsalt otsustanud osa oma ajast pühendada sellele projektile, mida ootan põnevusega."

Toimetaja: Anders Nõmm

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