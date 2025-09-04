X!

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

Korvpall
Hepa tanklaketi juhatuse liige Kaspar Nisu ja klubijuht Sven Kaldre
Hepa tanklaketi juhatuse liige Kaspar Nisu ja klubijuht Sven Kaldre Autor/allikas: HEPA Rapla
Korvpall

Tänavu esiliigas võistlev Rapla korvpalliklubi teatas, et klubi uueks nimisponsoriks saab kohalik tanklakett Hepa.

"Meil on väga hea meel, et just Raplamaa enda ettevõte on astunud sammu edasi ja võtnud endale nimisponsori rolli. Hepa on olnud meie usaldusväärne partner aastaid, ning nüüd saame seda koostööd veelgi nähtavamalt esile tuua," ütles Rapla korvpalliklubi tegevjuht Sven Kaldre.

Uuel hooajal astub meeskond võistlustulle nime all Hepa Rapla, kandes endaga edasi nii Rapla korvpalli traditsioone kui ka värsket energiat. Meeskond hakkab kandma ka uue nimisponsori värvides vorme ja kasutusele tuleb ka uus logo.

"Vaatamata keerulistele aegadele usume endiselt Raplasse kui korvpallipealinna," ütles Hepa juhatuse liiga Kaspar Nisu. "Selleks, et liikuda edasi, tuleb vahel astuda samm tagasi. Hepa on Rapla Korvpallikooli toetanud juba alates 2016. aastast – oleme olnud meeskonna kõrval nii headel kui ka rasketel hetkedel"

Rapla korvpalliklubi teatas juunis, et ei osale tuleval hooajal Eesti-Läti korvpalliliigas ega Eesti meistriliigas. Meeskonnast lahkus 23 aastat klubi vedanud Jaak Karp, kelle asemel astus klubijuhi rolli Rapla klubi pikaajaline mängija Sven Kaldre.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

