Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

23 aastat Rapla korvpalli kohaliku klubijuhina vedanud Jaak Karp lahkus tänavu kevadel ametist. Tema koha võtab üle 33-aastane Kaldre, kes oli Rapla klubi pikaajaline mängija, kapten ja meeskonna hing. Korvpallikooli hinnangul mõistab Kaldre tänu oma kogemustele hästi nii korvpallikooli kui ka klubi juhtimise eripärasid.

"Oleme kindlad, et Sveni juhtimisel suudame suurendada korvpalliga tegelevate noorte arvu, toetada noorte sportlaste arengut ja treenerite tegevust ning ette valmistada uusi põlvkondi mängijaid, kellega edukalt esindada Raplat nii naiste korvpalli meistriliigas kui ka meeste esiliigas," kommenteeris juhatuse liige Avo Ambur pressiteate vahendusel. "Ja miks mitte mõne aasta pärast taas ka Eesti-Läti korvpalliliigas."

Kaldre ise ütles, et tal on olemas kindel visioon, kuidas korvpallikooli tegevust edasi viia nii, et sellest kasvaks tugev kogukonna ja noorte arengukeskus. "Rapla on minu kodu ja soovin, et siit sirguks tulevasi tippmängijaid, aga ka inimesi, kes kannavad endas sportlikke väärtusi kogu eluks," sõnas Kaldre.

Korvpallikooli üldkogu otsustas juuni lõpus, et klubi esindusmeeskond ei osale tuleval hooajal Eesti-Läti korvpalliliigas ega Eesti meistriliigas. Otsuse tingis eelkõige asjaolu, et ei õnnestunud leida uut nimisponsorit ning koosseis loodetakse komplekteerida esiliiga tarbeks.