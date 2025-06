Karp: ettevõtjatel on väga tugev tahe toetada, aga ebakindlust on palju

Aastaid Rapla korvpalli kohaliku klubijuhina vedanud Jaak Karp tõdeb, et ettevõtjatel on praegusel ajal palju ebakindlust ja seetõttu pole meeskond saanud kokku ka piisavalt suurt eelarvet kõrgemal tasemel jätkamiseks.

Esmaspäeval tuli avalikuks, et Rapla korvpallikooli esindusmeeskond ei osale järgmisel hooajal ei Eesti-Läti liigas ega ka Eesti meistriliigas. Otsuse tingis eelkõige asjaolu, et ei õnnestunud leida uut nimisponsorit. Nii loodetakse komplekteerida koosseis esiliiga tarbeks.

"Ettevõtjad on tegelikult väga positiivselt meelestatud. Suure enamusega neist on pikaajaline koostöö. Need, kes on olnud juures aasta või paar - see suhtumine või tahe on väga-väga tugev," sõnas Karp intervjuus ERR-ile.

"Tahe toetada ja kõigi jaoks on oluline ikkagi ka see sisu, mitte see, mis ettevõte tagasi saab. See läheb neile väga korda, aga see on paratamatu, et tema esmane mure on tema enda ettevõte ja tema oma inimesed. Selleks, et panustada näiteks Rapla korvpalli, peab endal minema piisavalt hästi, et on turvaline tunne korvpalli toetada. Mis väga palju läbi käib suheldes ka teistega, siis seda ebakindlust on palju."

Kuigi Karp lahkus tegevjuhi kohalt ametlikult mais, siis valutab ta südant klubi tuleviku koha pealt siiski edasi. Mis siis järgmisest hooajast saada võiks? "Sõltub toetajatest," oli lühike vastus.

"Kui praegused senised toetajad, kes on olnud meistriliiga taga - mõistetavalt ei saa eeldada, et nad panustavad sama palju esiliigavõistkonda, aga siiski - kui enamik toetajatest jääb meiega ühte paati, siis ma arvan, et isegi võib-olla kogu ülejäänud osaga teha samm edasi."

"Ma pean silmas lisaks esiliigavõistkonnale ka noortetööd ja meie meistriliiga naiskonda. See kostab kummaliselt, aga see võib hästi mõjuda," jääb ta optimistlikuks. "Aga loomulikult esindusmeeskond, selle kodumäng, kogu melu ja mängijate eeskuju puudumine nooremale generatsioonile."

"See mõju kogukonnale - kodumängud on olnud ainus regulaarne kogunemise põhjus Rapla inimeste jaoks. Selles suhtes tuleb muudatus kahjuks suur."

Karp usub koostöö tähtsusesse. "Üleüldine kultuur panustada keskkonda, kus tegutsetakse - see kõik võtab aega. See vaba Eesti riik on veel noor ja sellega läheb aega," leiab ta.

"Need valud tuleb lihtsalt läbi elada, endast parim anda ja ma usun, et see läheb järjest paremaks. Aga selleks peab ka majanduskeskkond kindlasti paranema."