Audentese spordigümnaasiumi tüdrukute osakonda asub juhendama Allar-Raul Antson

Senise treenerikarjääri jooksul on Antson juhendanud Rapla Korvpallikoolis erinevaid noorte vanuseklasse – alates U-8 vanusest kuni U-18 vanuseklassini välja. Lisaks on ta olnud Rapla esindusmeeskonna abitreener aastatel 2020 – 2022 ning abitreeneri kohuseid täitnud ka Rapla esiliiga meeskonnas, vahendab basket.ee.

Rahvuskoondiste tasemel oli Antson hooajal 2021/2022 U-18 noormeeste ning 2014. aastal U-20 koondise abitreener.

Antsoni eesmärk Audentese spordigümnaasiumi peatreenerina on toetada õppursportlaste kahese karjääri toimimist ja aidata neil kujundada huvi- ja võimetekohane õpitee.

"Eesmärk on toetada õppursportlaste kahese karjääri toimimist ja aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed," ütleb Antson. "Järgida Audentese väärtusi – tarkus, tervis, tasakaal – ning tagada noorsportlaste mitmekülgne areng, seal hulgas kaasata protsessi ka ülikoolitasemel pädevust."

Treener peab oluliseks ka enda pidevat arendamist. "Arendada treenerina oma kutseoskusi ja olla kursis haridus- ning spordivaldkonna uuendustega. Sellest lähtuvalt on eesmärk teha koostööd Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudiga."

Lisaks on rõhk individuaalsel lähenemisel ja ettevalmistusel sportlase tulevikuks. "Rõhuasetusega noormängijate individuaalsusel ja arvestades tõenäolist soovi liikuda edasi täiskasvanute sporti, on peamisteks eesmärkideks õppida treenima ja treenida võistlemiseks."

Antson rõhutab, et võistlusvõime arendamine algab intensiivsest ja sihipärasest aastaringseks treeningust. "See sisaldab konkurentsivõime teadlikku tõstmist ja võistluslike elementide õppimist, et tulla paremini toime palliplatsi väljakutsetega."

"Õpime järgima noortekoondiste põhimõtteid – nii hoiakutes ja suhtumises kui ka mängujoonises ning tehnilis-taktikalistes aspektides," kinnitas ta.