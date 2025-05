Rapla korvpallikaardile toonud Karp: see oli seda väärt!

Rapla domineeris pronksiseeria otsustavat viienda kohtumist algusest lõpuni. Juba kolmandal veerandajal saadi edu 18 punkti peale ja TalTech rohkem mängu tulla ei saanud. Lõpusireeni kõlades olid tablool Rapla 91:76 võidunumbrid.

Raplale oli see viimase 11 hooaja jooksul seitsmendaks medaliks Eesti meistrivõistlustelt. Klubi kauaaegne tegevjuht Jaak Karp oli otsustava mängu järel sõnatu.

"Ma tahaks, et ma oskaks seda kuidagi väga lihtsalt ja kõigi jaoks selgitada, aga ma arvan, et see on suhteliselt võimatu. Sa pead selle jaoks olemagi üks väikelinna klubi suurte poiste mängumaal ja tegema seda ja siis saad teada, kui keeruline on seda pronksi saada. Ma ei oska seda praegu kõige paremate sõnadega kirjeldada, aga see medal tõesti tähendab väga-väga palju," märkis Karp ERR-ile.

Karp on olnud Rapla korvpallikooli veduriks 23 aastat, olles selle aja jooksul üles ehitanud tugeva noortesüsteemi ja aidanud kujundada Rapla meeskonnast Eesti korvpallimaastikul arvestatava tegija. Kas see oli seda väärt?

"Eks nende aastate jooksul aeg-ajalt kerkis see küsimus, kas see on seda väärt ja nüüd on see tunne tänu sellele karikale veel parem. See oli seda väärt," rõõmustas Karp.