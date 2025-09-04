X!

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

Käsipall
Mistra
Mistra Autor/allikas: Arvi Sirm/Mistra
Käsipall

Eesti käsipalliklubi Mistra alustab laupäeval oma hooaega Euroopa karikasarjas, kui kohtub Bad Vöslaus kohaliku roomz JAGS Vöslauga.

Sel hooajal osaleb Euroopa käsipalli tugevuselt kolmandas sarjas kolm Eesti klubi: Põlva Serviti ja Viljandi HC alustavad teekonda oktoobris teisest ringist, Mistra jaoks algab eurosari aga juba sel laupäeval.

Mistra on suve jooksul saanud korralikult mängupraktikat. Võistkond osales hooaja eel tugeval turniiril Norras, alistas Riias Rahvusvahelise Sõjaväelise Spordinõukogu (CISM) raames toimunud kohtumistel vastased ning pidas hiljuti kaks treeningmängu Soome valitseva meisterklubi Riihimäe Cocksiga.

"Oleme hooajaks kõvasti valmistunud – selja taga on juba üheksa kontrollmängu," kinnitas kogenud tagamängija Vahur Oolup. "Austerlaste kohta saame selgema pildi nüüd, kui neil on alanud kodune hooaeg. Eelmise kevade mänguvideote järgi suuri järeldusi teha ei saa."

Mistra koosseisus toimus suvel märkimisväärne täiendus, kui Viljandist liitus paremakäeline koondislane Karl Roosna. Lahkusid Andris Celminš ja kogenud mängujuht Madis Valk. Meeskonnaga liitusid taas tagamängija Rauno Kopli ning väravavaht Karel Hermas.

"Eurosarjas eksimisruumi ei ole – kaotad ja oledki konkurentsist väljas," ütles Oolup. "Samas ootab meid ees tihe graafik – paralleelselt Euroopa mängudega tuleb silmas pidada ka Eesti meistrivõistlusi ja Balti liigat. Austriasse läheme siiski maksimaalse keskendumisega, et võtta kaasa hea tulemus korduskohtumiseks kodupubliku ees."

Roomz JAGS Vöslau jõudis eelmisel hooajal Austria karikafinaali, aga lõpetas meistriliiga põhiturniiri seitsmendana. Sel nädalal kaotati uue hooaja avamäng 34:35 Bregenzile. Mängu resultatiivseimaks kerkis paremsisemine Raphael Muck, kes viskas üheksa väravat.

Korduskohtumine toimub 14. septembril Raasiku Spordihoones.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

käsipalliuudised

10:59

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

02.09

Taas meistriliigas mängiva Tapa treener: raske oli mehi pehmeks rääkida

02.09

Põlva Serviti ja Viljandi HC avavad superkarikaga käsipallihooaja

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

29.07

Noodla asendati kogenud soomlasega, eesmärk on ühtne süsteem kogu Eesti käsipallis

27.07

Käsipallineiud pidid Balti mere turniiril tunnistama leedukate paremust

24.07

Eesti tüdrukute käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril

16.07

Viljandi käsipalliklubi sai Euroopa karikasarjas karmi loosi

04.07

Käsipalli noortekoondis lõpetas EM-i kaheksandal kohal

03.07

Käsipalli noortekoondis alustas kohamänge võidu ja kaotusega

02.07

Noortekoondis kaotas Egiptusele ja hakkab püüdma viiendat kohta

01.07

Käsipalli noortekoondis avas EM-il punktiarve

30.06

Eesti noortekoondis alustas Rootsis kahe kaotusega

30.06

Fääri saarte käsipallinoored võitsid riigi ajaloo esimese MM-medali

29.06

Eesti käsipallinoored alustavad Euroopa lahtiseid

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:23

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

10:59

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

10:27

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:16

USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

08:05

EST1 Racing ja Reimann võtavad mõõtu 12-tunnisel Porsche väljakutsel

03.09

Türgi jättis Serbia alagrupivõiduta, oodata on Baltikumi kaheksandikfinaali

03.09

Tasavägise veerandfinaali võitnud Auger-Aliassime kordas karjääri parimat saavutust

03.09

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

03.09

Lisovskaja edestas Langerbauri ja sõidab OM-kvalifikatsioonivõistlusele Uuendatud

03.09

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

03.09

ETV spordisaade, 3. september

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Peep Pahv: Eesti polnud veel edasipääsuks valmis

loetumad

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

03.09

Eesti maletaja kolis Venemaa lipu alla

03.09

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes Uuendatud

03.09

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

03.09

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

03.09

Kyrgios alustas sõnasõda Sabalenkaga: kas tõesti arvate, et pean 100% pingutama?

03.09

Olümpiavõitja pöördus kohustuslikust sootestist pääsemiseks spordikohtusse

03.09

Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo