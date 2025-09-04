Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

Eesti käsipalliklubi Mistra alustab laupäeval oma hooaega Euroopa karikasarjas, kui kohtub Bad Vöslaus kohaliku roomz JAGS Vöslauga.

Sel hooajal osaleb Euroopa käsipalli tugevuselt kolmandas sarjas kolm Eesti klubi: Põlva Serviti ja Viljandi HC alustavad teekonda oktoobris teisest ringist, Mistra jaoks algab eurosari aga juba sel laupäeval.

Mistra on suve jooksul saanud korralikult mängupraktikat. Võistkond osales hooaja eel tugeval turniiril Norras, alistas Riias Rahvusvahelise Sõjaväelise Spordinõukogu (CISM) raames toimunud kohtumistel vastased ning pidas hiljuti kaks treeningmängu Soome valitseva meisterklubi Riihimäe Cocksiga.

"Oleme hooajaks kõvasti valmistunud – selja taga on juba üheksa kontrollmängu," kinnitas kogenud tagamängija Vahur Oolup. "Austerlaste kohta saame selgema pildi nüüd, kui neil on alanud kodune hooaeg. Eelmise kevade mänguvideote järgi suuri järeldusi teha ei saa."

Mistra koosseisus toimus suvel märkimisväärne täiendus, kui Viljandist liitus paremakäeline koondislane Karl Roosna. Lahkusid Andris Celminš ja kogenud mängujuht Madis Valk. Meeskonnaga liitusid taas tagamängija Rauno Kopli ning väravavaht Karel Hermas.

"Eurosarjas eksimisruumi ei ole – kaotad ja oledki konkurentsist väljas," ütles Oolup. "Samas ootab meid ees tihe graafik – paralleelselt Euroopa mängudega tuleb silmas pidada ka Eesti meistrivõistlusi ja Balti liigat. Austriasse läheme siiski maksimaalse keskendumisega, et võtta kaasa hea tulemus korduskohtumiseks kodupubliku ees."

Roomz JAGS Vöslau jõudis eelmisel hooajal Austria karikafinaali, aga lõpetas meistriliiga põhiturniiri seitsmendana. Sel nädalal kaotati uue hooaja avamäng 34:35 Bregenzile. Mängu resultatiivseimaks kerkis paremsisemine Raphael Muck, kes viskas üheksa väravat.

Korduskohtumine toimub 14. septembril Raasiku Spordihoones.